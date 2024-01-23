У Святошинському районі Києва у квартирі виявили боєголовку ракети, що не здетонувала

Відбувається евакуація людей з будинку.

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У житловому будинку в Святошинському районі в одній з квартир виявили бойову частину ракету, яка не здетонувала. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, проводиться евакуація жителів будинку.

«У житловому будинку в Святошинському районі в одній з квартир виявили не здетоновану бойову частину ракету. Відбувається евакуація людей з будинку», - зазначає мер Києва.

Він додав, що наразі 9 людей постраждали в Соломʼянському та Святошинському районах столиці внаслідок ранкової атаки ворога. 8 людей госпіталізували. Зокрема одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А одному, 13-річному хлопцю, надали допомогу на місці.

Додамо, що у Харкові через ракетний удар повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку.

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