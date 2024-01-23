Євросоюз розглядає жорсткі заходи проти Угорщини за блокування допомоги Україні, — ЗМІ

Держави-члени ЄС готові ухвалити пакет допомоги Україні на саміті в Брюсселі, незалежно від того, чи підтримає його Угорщина.

Лідери Європейського союзу готові вдатися до протистояння з Угорщиною, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро на саміті ЄС наступного тижня. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Видання уточнює, що 22 січня Угорщина виступила проти пропозиції блоку створити новий фонд, щоб забезпечити надійніший спосіб доставки критично важливої військової допомоги Україні. Цей крок було зроблено після того, як у середині грудня Орбан заблокував рішення про надання фінансової допомоги Києву.

За даними джерел видання, члени ЄС готові ухвалити пакет заходів щодо України на саміті в Брюсселі незалежно від підтримки Угорщини. Якщо Орбан продовжить блокувати рішення, воно може бути ухвалене 26 країнами без участі Угорщини. Вони зазначають, що наразі йде підготовка до такого сценарію.

Як запасний варіант розглядається можливість перерахування коштів Києву поза бюджетним процесом ЄС.

Джерела також зазначають, що проти Угорщини можуть бути запроваджені штрафні заходи – аж до позбавлення Будапешта права голосу як держави-члена ЄС.

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