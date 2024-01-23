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На голову НАЗК претендує Агія Загребельська, яка внесена НАЗК до Реєстру корупціонерів, і працює у НАЗК

Кандидат на голову НАЗК Агія Загребельська очолює напрям мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці НАЗК і одночасно внесена НАЗК до Реєстру корупціонерів.

Керівник наукової установи не зможе очолювати її більше двох строків підряд і більше 10 років, – проект Кабмін

Кабмін пропонує обмежити керівників наукових установ строком перебування на керівних посадах.

Домашнє насильство, примушування до вступу в статевий зв’язок і до аборту виключать з переліку статей, провадження за якими може відбуватися у формі приватного обвинувачення

Народні депутати пропонують виключити з переліку статей Кримінального кодексу, провадження за якими відбувається у формі приватного обвинувачення, статті про домашнє насильство, примушування до аборту, примушування до шлюбу, зґвалтування без обтяжуючих обставин, сексуальне насильство і примушування до вступу в статевий зв’язок.

Питання оплати праці держслужбовців судової влади після класифікації посад залишається неврегульованим – ВРП

Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад не містить посад державної служби в секретаріатах ВРП та ВККС, а також в апаратах Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів, ДСА та ТУ ДСА.

На голову НАЗК претендує екс-нардеп, а нині співробітник НАЗК Андрій Тетерук, який закінчив Московське вище військове командне училище

Кандидат на посаду голови НАЗК, колишній народний депутат Андрій Тетерук зміг придбати у Хотянівці Київської області дві земельних ділянки площею кожна по 967 кв м у 2022 році за однакову ціну – по 76 тисяч грн.

  1. У світі

Євросоюз розглядає жорсткі заходи проти Угорщини за блокування допомоги Україні, — ЗМІ

08:36, 23 січня 2024
Держави-члени ЄС готові ухвалити пакет допомоги Україні на саміті в Брюсселі, незалежно від того, чи підтримає його Угорщина.
Євросоюз розглядає жорсткі заходи проти Угорщини за блокування допомоги Україні, — ЗМІ
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Лідери Європейського союзу готові вдатися до протистояння з Угорщиною, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро на саміті ЄС наступного тижня. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Видання уточнює, що 22 січня Угорщина виступила проти пропозиції блоку створити новий фонд, щоб забезпечити надійніший спосіб доставки критично важливої військової допомоги Україні. Цей крок було зроблено після того, як у середині грудня Орбан заблокував рішення про надання фінансової допомоги Києву.

За даними джерел видання, члени ЄС готові ухвалити пакет заходів щодо України на саміті в Брюсселі незалежно від підтримки Угорщини. Якщо Орбан продовжить блокувати рішення, воно може бути ухвалене 26 країнами без участі Угорщини. Вони зазначають, що наразі йде підготовка до такого сценарію.

Як запасний варіант розглядається можливість перерахування коштів Києву поза бюджетним процесом ЄС.

Джерела також зазначають, що проти Угорщини можуть бути запроваджені штрафні заходи – аж до позбавлення Будапешта права голосу як держави-члена ЄС.

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