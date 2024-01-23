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  1. В мире

Евросоюз рассматривает жесткие меры против Венгрии по блокированию помощи Украине, — СМИ

08:36, 23 января 2024
Государства-члены ЕС готовы принять пакет помощи Украине на саммите в Брюсселе, независимо от того, поддержит ли его Венгрия.
Евросоюз рассматривает жесткие меры против Венгрии по блокированию помощи Украине, — СМИ
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Лидеры Европейского союза готовы прибегнуть к противостоянию с Венгрией, если премьер-министр Виктор Орбан продолжит блокировать пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро на саммите ЕС на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что 22 января Венгрия выступила против предложения блока создать новый фонд, чтобы обеспечить более надежный способ доставки критически важной военной помощи Украине. Этот шаг был сделан после того, как в середине декабря Орбан заблокировал решение о предоставлении финансовой помощи Киеву.

По данным источников издания, члены ЕС готовы принять пакет мер по Украине на саммите в Брюсселе независимо от поддержки Венгрии. Если Орбан продолжит блокировать решение, оно может быть принято 26 странами без участия Венгрии. Они отмечают, что идет подготовка к такому сценарию.

Как запасной вариант рассматривается возможность перечисления средств Киеву вне бюджетного процесса ЕС.

Источники также отмечают, что в отношении Венгрии могут быть введены штрафные меры – вплоть до лишения Будапешта права голоса как государства-члена ЕС.

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