Число раненых в Киеве возросло до 7 человек, среди них 13-летний мальчик, — Кличко

Из-за ракетной атаки утром 23 января в Киеве есть попадания в разных районах.
В Святошинском районе горит нежилое двухэтажное здание. Службы трудятся на месте. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, уже 7 пострадавших.
«Сейчас уже 7 пострадавших в результате утренней атаки на столицу. Большинство из них в Соломенском районе. Шестерых человек госпитализировали, одному пострадавшему, 13-летнему парню, медики оказали помощь на месте», — отметил он.
В КМВА добавляют, что в Дарницком районе зафиксировано падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без дальнейшего горения) и на территорию детского сада (без разрушений и пожара).
Информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются.
Добавим, что в Харькове из-за ракетного удара полностью разрушен подъезд многоквартирного дома.
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