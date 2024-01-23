Число раненых в Киеве возросло до 7 человек, среди них 13-летний мальчик, — Кличко

Из-за ракетной атаки на столицу уже семь пострадавших — большинство из них в Соломенском районе.

Из-за ракетной атаки утром 23 января в Киеве есть попадания в разных районах.

В Святошинском районе горит нежилое двухэтажное здание. Службы трудятся на месте. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, уже 7 пострадавших.

«Сейчас уже 7 пострадавших в результате утренней атаки на столицу. Большинство из них в Соломенском районе. Шестерых человек госпитализировали, одному пострадавшему, 13-летнему парню, медики оказали помощь на месте», — отметил он.

В КМВА добавляют, что в Дарницком районе зафиксировано падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без дальнейшего горения) и на территорию детского сада (без разрушений и пожара).

Информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются.

Добавим, что в Харькове из-за ракетного удара полностью разрушен подъезд многоквартирного дома.

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