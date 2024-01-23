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На председателя НАПК претендует Агия Загребельская, которая внесена НАПК в Реестр коррупционеров, и работает в НАПК

Кандидат на председателя НАПК Агия Загребельская возглавляет направление минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК и одновременно внесена НАПК в Реестр коррупционеров.

Руководитель научного учреждения не сможет возглавлять его более двух сроков подряд и более 10 лет, – проект Кабмин

Кабмин предлагает ограничить руководителей научных учреждений сроком пребывания на руководящих должностях.

Домашнее насилие, принуждение к вступлению в половую связь и аборту исключат из перечня статей, производство по которым может происходить в форме частного обвинения

Народные депутаты предлагают исключить из перечня статей Уголовного кодекса, производство по которым происходит в форме частного обвинения, статьи о домашнем насилии, принуждении к аборту, принуждении к браку, изнасиловании без отягчающих обстоятельств, сексуальном насилии и принуждении к вступлению в половую связь.

Вопрос оплаты труда государственных служащих судебной власти после классификации должностей остается неурегулированным – Совет правосудия

Список типовых должностей государственной службы не содержит должностей государственной службы в секретариатах ВСП и ВККС, а также в аппаратах Верховного Суда, высших специализированных, апелляционных и местных судов, ГСА и ТУ ГСА.

На главу НАПК претендует экс-нардеп, а ныне сотрудник НАПК Андрей Тетерук, окончивший Московское высшее военное командное училище

Кандидат на должность главы НАПК, бывший народный депутат Андрей Тетерук смог приобрести в Хотяновке Киевской области два земельных участка площадью каждый по 967 кв м в 2022 году по одинаковой цене – по 76 тысяч грн.

  1. В Украине

Число раненых в Киеве возросло до 7 человек, среди них 13-летний мальчик, — Кличко

08:19, 23 января 2024
Из-за ракетной атаки на столицу уже семь пострадавших — большинство из них в Соломенском районе.
Число раненых в Киеве возросло до 7 человек, среди них 13-летний мальчик, — Кличко
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Из-за ракетной атаки утром 23 января в Киеве есть попадания в разных районах.

В Святошинском районе горит нежилое двухэтажное здание. Службы трудятся на месте. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, уже 7 пострадавших.

«Сейчас уже 7 пострадавших в результате утренней атаки на столицу. Большинство из них в Соломенском районе. Шестерых человек госпитализировали, одному пострадавшему, 13-летнему парню, медики оказали помощь на месте», — отметил он.

В КМВА добавляют, что в Дарницком районе зафиксировано падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без дальнейшего горения) и на территорию детского сада (без разрушений и пожара).

Информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются.

Добавим, что в Харькове из-за ракетного удара полностью разрушен подъезд многоквартирного дома.

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