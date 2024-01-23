Кількість поранених у Києві зросла до 7 людей, серед них 13-річний хлопчик, — Кличко

Через ракетну атаку на столицю є вже сім постраждалих — більшість із них у Соломʼянському районі.

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Через ракетну атаку зранку 23 січня у Києві є влучання у різних районах.

У Святошинському районі палає нежитлова двоповерхова будівля. Служби працюють на місці. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, наразі вже 7 потерпілих.

«Наразі вже 7 потерпілих внаслідок ранкової атаки на столицю. Більшість із них в Соломʼянському районі. Шістьох людей госпіталізували, одному постраждалому, 13-річному хлопцю, медики надали допомогу на місці», — зазначив він.

У КМВА додають, що у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на дах багатоповерхового житлового будинку (без подальшого горіння) та на територію дитячого садочку (без руйнувань та пожежі).

Інформації щодо постраждалих не надходило. Дані уточнюються.

Додамо, що у Харкові через ракетний удар повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку.

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