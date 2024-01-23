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На голову НАЗК претендує Агія Загребельська, яка внесена НАЗК до Реєстру корупціонерів, і працює у НАЗК

Кандидат на голову НАЗК Агія Загребельська очолює напрям мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці НАЗК і одночасно внесена НАЗК до Реєстру корупціонерів.

Керівник наукової установи не зможе очолювати її більше двох строків підряд і більше 10 років, – проект Кабмін

Кабмін пропонує обмежити керівників наукових установ строком перебування на керівних посадах.

Домашнє насильство, примушування до вступу в статевий зв’язок і до аборту виключать з переліку статей, провадження за якими може відбуватися у формі приватного обвинувачення

Народні депутати пропонують виключити з переліку статей Кримінального кодексу, провадження за якими відбувається у формі приватного обвинувачення, статті про домашнє насильство, примушування до аборту, примушування до шлюбу, зґвалтування без обтяжуючих обставин, сексуальне насильство і примушування до вступу в статевий зв’язок.

Питання оплати праці держслужбовців судової влади після класифікації посад залишається неврегульованим – ВРП

Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад не містить посад державної служби в секретаріатах ВРП та ВККС, а також в апаратах Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів, ДСА та ТУ ДСА.

На голову НАЗК претендує екс-нардеп, а нині співробітник НАЗК Андрій Тетерук, який закінчив Московське вище військове командне училище

Кандидат на посаду голови НАЗК, колишній народний депутат Андрій Тетерук зміг придбати у Хотянівці Київської області дві земельних ділянки площею кожна по 967 кв м у 2022 році за однакову ціну – по 76 тисяч грн.

  1. В Україні

Кількість поранених у Києві зросла до 7 людей, серед них 13-річний хлопчик, — Кличко

08:19, 23 січня 2024
Через ракетну атаку на столицю є вже сім постраждалих — більшість із них у Соломʼянському районі.
Кількість поранених у Києві зросла до 7 людей, серед них 13-річний хлопчик, — Кличко
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Через ракетну атаку зранку 23 січня у Києві є влучання у різних районах.

У Святошинському районі палає нежитлова двоповерхова будівля. Служби працюють на місці. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, наразі вже 7 потерпілих.

«Наразі вже 7 потерпілих внаслідок ранкової атаки на столицю. Більшість із них в Соломʼянському районі. Шістьох людей госпіталізували, одному постраждалому, 13-річному хлопцю, медики надали допомогу на місці», — зазначив він.

У КМВА додають, що у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на дах багатоповерхового житлового будинку (без подальшого горіння) та на територію дитячого садочку (без руйнувань та пожежі).

Інформації щодо постраждалих не надходило. Дані уточнюються.

Додамо, що у Харкові через ракетний удар повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку.

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