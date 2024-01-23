В Святошинском районе Киева в квартире обнаружили боеголовку не сдетонировавшей ракеты

Происходит эвакуация людей из дома.

В жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили недетонировавшую боевую часть ракету. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, производится эвакуация жителей дома.

«В жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили не сдетонированную боевую часть ракету. Происходит эвакуация людей из дома», - отмечает мэр Киева.

Он добавил, что в настоящее время 9 человек пострадали в Соломенском и Святошинском районах столицы в результате утренней атаки врага. 8 человек госпитализированы. В частности, одному пострадавшему медики проводят реанимационные мероприятия. А одному, 13-летнему парню, оказали помощь на месте.

Добавим, что в Харькове из-за ракетного удара полностью разрушен подъезд многоквартирного дома.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.