Киев был атакован баллистическими и крылатыми ракетами, — КГВА

Сначала войска рф запустили крылатые ракеты, а затем – баллистические.

Российские оккупанты утром 23 января нанесли комбинированный удар по Киеву. Сначала были запущены крылатые ракеты, а затем – баллистические. Об этом заявил спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире телемарафона.

«Столица сегодня была атакована комбинированным ударом. То есть, сначала были запущены крылатые ракеты Х-101, Х-555 из района Каспийского моря. А потом, вероятно, была баллистика. Скорее всего, это были «Искандеры», - сказал он.

Шаманов отметил, что количество и точный вид ракет предоставят Воздушные силы.

Ранее мы писали, что в Святошинском районе Киева в квартире обнаружили боеголовку не сдетонировавшей ракеты.

В настоящее время известно о 9 пострадавших в Соломенском и Святошинском районах столицы в результате утренней атаки врага.

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