Ракетна атака на Київ: пошкоджено спорткомплекс Укрзалізниці «Локомотив», є постраждалий

У спортивному комплексі щодня тренується понад півтисячі дітей залізничників та з тимчасово переміщених родин.

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Внаслідок ракетної атаки рф по Києву пошкоджено спортивний комплекс «Укрзалізниці». Поранено одну людину. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Внаслідок обстрілу пошкоджено спортивний комплекс «Укрзалізниці» в Києві. Одну людину поранено. Наразі на місці працюють вибухотехніки та ДСНС», - йдеться в повідомленні.

УЗ зазначає, що кожного дня на «Локомотиві» тренується понад півтисячі дітей залізничників та з тимчасово переміщених родин, зокрема з Маріуполя, Мелітополя, Херсона. «На щастя, в момент події дітей на території комплексу не було», — додали в компанії

«Укрзалізниця» інформує, що тренування на сьогодні скасовано. Масштаб руйнувань буде оцінено після завершення рятувальних робіт.

«Тим часом поїзди «Укрзалізниці» - за розкладом», - наголошує пресслужба.

Раніше ми писали, що у Святошинському районі Києва у квартирі виявили боєголовку ракети, що не здетонувала.

Додамо, що Київ був атакований балістичними та крилатими ракетами.

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