Ракетний удар по Харкову: відомо про 28 поранених, дві жінки загинули

Окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі: зруйновані житлові будинки, навчальний заклад, знищені цивільні автомобілі.

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У Харкові внаслідок ворожих ранкових обстрілів загинули 2 жінки. Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов.

28 людей отримали поранення. 2 жінки 56 та 40 років загинули.

Дані оновлюються. Медики продовжують надавати допомогу.

Синєгубов зазначив, що окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі: зруйновані житлові будинки, навчальний заклад, знищені цивільні автомобілі.

Попередньо окупанти завдали ударів ракетами Х-22.

Додамо, що у Харкові через ракетний удар повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку.

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