Ракетный удар по Харькову: известно о 28 раненых, две женщины погибли

оккупанты ударили исключительно по гражданской инфраструктуре: разрушены жилые дома, учебное заведение, уничтожены гражданские автомобили.

В Харькове в результате вражеских утренних обстрелов погибли 2 женщины. Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов.

28 человек получили ранения. 2 женщины 56 и 40 лет погибли.

Данные обновляются. Медики продолжают оказывать помощь.

Синегубов отметил, что оккупанты ударили исключительно по гражданской инфраструктуре: разрушены жилые дома, учебное заведение, уничтожены гражданские автомобили.

Предварительно оккупанты нанесли удары ракетами Х-22.

Добавим, что в Харькове из-за ракетного удара полностью разрушен подъезд многоквартирного дома.

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