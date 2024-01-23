Ракетная атака на Киев: поврежден спорткомплекс Укрзализныци «Локомотив», есть пострадавший

В спортивном комплексе ежедневно тренируется более полутысячи детей железнодорожников и временно перемещенных семей.

В результате ракетной атаки РФ по Киеву поврежден спортивный комплекс «Укрзализныци». Ранен один человек. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В результате обстрела поврежден спортивный комплекс «Укрзализныци» в Киеве. Один человек ранен. Пока на месте работают взрывотехники и ГСЧС», - говорится в сообщении.

УЗ отмечает, что ежедневно на Локомотиве тренируется более полутысячи детей железнодорожников и из временно перемещенных семей, в частности из Мариуполя, Мелитополя, Херсона. «К счастью, в момент происшествия детей на территории комплекса не было», - добавили в компании.

«Укрзализныця» информирует, что тренировка на сегодняшний день отменена. Масштаб разрушений будет оценен после завершения спасательных работ.

«Между тем поезда «Укрзализныци» – по расписанию», – отмечает прессслужба.

Ранее мы писали, что в Святошинском районе Киева в квартире обнаружили боеголовку не сдетонировавшей ракеты.

Добавим, что Киев был атакован баллистическими и крылатыми ракетами.

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