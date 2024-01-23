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Мовний омбудсмен зробив зауваження силовикам ДБР за російську мову під час затримання Романа Гринкевича

10:43, 23 січня 2024
Тарас Кремінь нагадав, що при виконанні службових обов’язків представники правоохоронних органів зобов’язані послуговуватись державною мовою.
Мовний омбудсмен зробив зауваження силовикам ДБР за російську мову під час затримання Романа Гринкевича
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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зробив зауваження представникам Державного бюро розслідувань за російську мову під час затримання Романа Гринкевича.

Так, на оприлюднених відео під час затримання Гринкевича чутно, як працівники ДБР звертаються до підозрюваного недержавною мовою.

«На застосування недержавної мови представниками правоохоронних органів критикою спалахнули соцмережі. Громадяни гостро реагують на порушення своїх мовних прав та звертаються до мене з проханням втрутитися в ситуацію. При виконанні службових обов’язків представники правоохоронних органів зобов’язані послуговуватись державною мовою. Сподіваюсь, що надалі таких інцидентів не буде», - наголосив Кремінь.

Омбудсмен нагадав, що відповідно до пунктів 7 та 8 статті 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», до осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків належать склад Національної поліції, правоохоронні та розвідувальні органи, посадові особи інших органів, яким присвоюються спеціальні звання; а також особи рядового, сержантського і старшинського складу Національної поліції, інших правоохоронних, розвідувальних органів, інших органів, яким присвоюються спеціальні звання.

Як ми писали, 22 січня правоохоронці затримали сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа. Також з'явилося відео затримання Гринкевича.

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