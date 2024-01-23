Які зміни чекають українців в планових податкових перевірках ДПС: подробиці

Планові перевірки бізнесу та платників податків, що надають фінансові послуги, починаються через 30 днів після оприлюднення оновленого плану-графіка.

Північне міжрегіональне управління ДПС по великим платникам податків звертає увагу на важливі зміни, внесені Законом України від 9 листопада 2023 №3453-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок». Зазначені зміни, які набули чинності з 8 грудня 2023, стосуються проведення податкових перевірок з 1 грудня 2023.

Відповідно до пп. 69.2-2 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, документальні та фактичні перевірки можуть проводитися під час дії воєнного стану лише за умови наявності безпечних умов для їх проведення. Це охоплює безпечний доступ до територій, приміщень та іншого майна, яке використовується для господарської діяльності або є об’єктами оподаткування, а також до документів та інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків.

Під час відкриття документальних та фактичних перевірок, які не можуть бути завершені у зв’язку з обставинами, передбаченими вказаними положеннями, або у разі подання платниками податків повідомлень та врахування вимог закону, такі перевірки можуть бути тимчасово призупинені за рішенням керівника контролюючого органу.

Обставини, які призводять до призупинення, не впливають на строки проведення перевірок, які підлягають відновленню по завершенню дії таких обставин. Документи, надіслані до електронного кабінету, вважаються врученими платникові податків відповідно до вимог законодавства.

Зазначені зміни також враховують скасування мораторію на податкові перевірки та встановлюють процедури їх проведення у воєнний період.

Відповідно до підпункту 69.35-1 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, введено тимчасовий мораторій з 1 грудня 2023 року на проведення ряду видів податкових перевірок, що важливо враховати для платників податків:

Документальні перевірки платників єдиного податку першої та другої груп будуть призупинені до 1 грудня 2024 року, за винятком ситуацій, пов'язаних із припиненням підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця та перевірок за їхнім зверненням.

Документальні перевірки платників податків, які мають податкову адресу на тимчасово окупованих територіях України, триватимуть до завершення тимчасової окупації відповідних територій або до дати зміни місцезнаходження платника податків.

Документальні перевірки платників податків, які мають податкову адресу на територіях із активними бойовими діями, призупиняться до завершення бойових дій або до дати зміни місцезнаходження платника податків.

Документальні перевірки платників податків, які мають податкову адресу на територіях можливих бойових дій, призупиняться до завершення можливих бойових дій або до дати зміни місцезнаходження платника податків.

Фактичні перевірки об'єктів оподаткування чи об'єктів, розташованих на тимчасово окупованих територіях, будуть тривати до завершення тимчасової окупації відповідних територій.

Фактичні перевірки об'єктів оподаткування чи об'єктів, розташованих на територіях із активними бойовими діями, будуть призупинені до завершення бойових дій або до дати зміни місцезнаходження.

Фактичні перевірки об'єктів оподаткування чи об'єктів, розташованих на територіях можливих бойових дій, будуть призупинені до завершення можливих бойових дій або до дати зміни місцезнаходження.

Визначення дат завершення тимчасової окупації, бойових дій та можливих бойових дій здійснюється згідно з переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані Російською Федерацією, затвердженим Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Згідно з підпунктом 69.35-2 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, з 1 грудня 2023 року до 31 грудня 2024 року включно в план-графік документальних планових перевірок на 2023 та 2024 роки можуть бути включені обмежені категорії платників податків.

Ці категорії включають:

Платників податків у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції.

Платників податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес).

Платників податків, що надають/надавали фінансові, платіжні послуги.

Нерезидентів, які мають відокремлені підрозділи в Україні або відповідають певним критеріям щодо податкових зобов'язань.

Інші платники податків, які відповідають певним критеріям за результатами 2021 року, таким як рівень сплати податку на прибуток та податку на додану вартість, дебіторська заборгованість, витрати у податковій декларації та інші.

Показники для кожної галузі та регіону за 2021 рік будуть оприлюднені на офіційному вебсайті відповідного центрального органу виконавчої влади. Формування та оновлення плану-графіка буде здійснюватися з урахуванням позитивної динаміки платників податків.

Важливо відзначити, що розпочати документальні планові перевірки можна лише після визначення цих платників та оприлюднення оновленого плану-графіка. Урахування форс-мажорних обставин та вимог підпункту 69.35-2 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ також враховано у процесі формування та оновлення плану-графіка.

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