В Киеве завершились аварийно-спасательные работы после ракетного обстрела

Почти 200 спасателей и десятки техники ликвидировали последствия ракетной атаки на Киев.

Источник фото: МВД

Украинские спасатели успешно завершили аварийно-спасательные операции в Киеве, пострадавшем от ракетного удара 23 января. По отчету пресс-службы МВД Украины, при выполнении этих задач привлекалось практически 200 бойцов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и спасательной техники.

Была обеспечена координация усилий спасателей на различных локациях, пострадавших в результате вражеского нападения. По данным МВД, в Святошинском, Печерском и Соломенском районах столицы поступило 176 сообщений о взрывах и возгораниях.

На местах прилетов работу проводили почти 200 спасателей и 40 единиц техники. В результате атаки 22 человека получили травмы, из них 4 детей. 12 пострадавших были госпитализированы, а спасатели успешно эвакуировали и спасли 55 человек.

Специалисты психологической службы ГСЧС оказали поддержку примерно 80 пострадавшим. В результате ракетного удара повреждены 28 объектов, включая жилые дома, медицинские учреждения, учебные заведения и транспортные средства.

Ранее мы писали, что в Святошинском районе Киева в квартире обнаружили боеголовку не сдетонировавшей ракеты.

Добавим, что Киев был атакован баллистическими и крылатыми ракетами.

Также в Харькове россияне попали в газопровод.

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