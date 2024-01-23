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  1. В Україні

У Карпатах зійшла снігова лавина в 2160 кубічних метрів

23:59, 23 січня 2024
В результаті сходження лавини, на щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.
У Карпатах зійшла снігова лавина в 2160 кубічних метрів
Джерело фото: 4sport
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У Карпатах зійшла снігова лавина об'ємом 2160 кубічних метрів. Про це інформує Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

За даними спостережень, 23 січня 2024 року під час лавинного дозору на маршруті Пожежевська - Данцеж - Говерла на Чорногірському масиві фахівці Спеціалізованої лавинної служби Пожежевська виявили зйом лавини хуртовинного снігу. Зазначається, що лавина мала штучне походження, й її об'єм становив 2160 кубічних метрів.

Внаслідок природного явища не було зафіксовано жертв чи матеріальних збитків.

Відзначається, що 20 січня в цьому регіоні вже відбулися сходження двох лавин із східного схилу гори Брескул, об'ємом 8250 кубічних метрів та 2025 кубічних метрів, проте вони також не призвели до жертв чи збитків.

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