$2000 за закриття адмінсправи: в Одесі затримали адвоката-колишнього помічника судді, фото

Адвокат обіцяв чоловіку уникнути відповідальності за керування авто у стані алкогольного сп’яніння.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що в Одесі правоохоронці затримали адвоката-колишнього помічника судді, який вимагав $2000 за закриття адміністративної справи. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що правозахисник обіцяв чоловіку уникнути відповідальності за керування авто у стані алкогольного сп’яніння.

«Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно зі слідчими обласної поліції, 28-річний адвокат-колишній помічник судді, маючи певний вплив на працівників районного міського суду, обіцяв допомогти громадянину «вирішити» справу за ст. 130 КУпАП. За таку послугу правопорушник повинен був заплатити фігуранту 2000 доларів», - сказано у повідомленні.

Затримали фігуранта під час отримання неправомірної вигоди. Наразі йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під варту із правом внесення застави.

Також правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетні до корупційної схеми.

У Департаменті додали, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

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