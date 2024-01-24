Во Львове создают ошейник-переводчик с «кошачьего языка» на человеческий

Стартаперы разрабатывают ИИ-ошейник, который переводит, что «говорят» кошки.

Кот Киндрат Источник фото: Андрей Михайлив / dev.ua

Студент Львовской политехники создал ошейник-коммуникатор для кошек, который с помощью искусственного интеллекта переводит звуки животного в понятную для человека форму. Об этом рассказали в университете.

Автором проекта является разработчик и аспирант Андрей Михайлив. Идея создать ошейник, с помощью которого можно будет общаться с котами, появилась у него еще в 2020 году, когда он писал дипломную. Тогда стартапер понял, что идея выглядит прибыльной, начал анализировать исследования, конкурентов и интерес пользователей в таком продукте.

«У меня дома в селе четыре кота, и я всю жизнь следил за тем, что с ними творится, и иногда, собственно, не мог понять, все ли с котами в порядке, ведь невозможно быть уверенным в своих навыках понимания животного», – вспоминает Андрей.

«Cotia» – это простой коммуникатор от кота к владельцу, который будет переводить звуки животного в понятную человеку форму.

Он выглядит как комфортный ошейник, собирающий звуковые данные из любимца. Затем система с помощью ИИ анализирует звук и издает результат. Процесс напоминает работу фитнес-браслета.

«Собственно дизайн самого аксессуара мы разрабатываем так, чтобы он был комфортен животному, и тестируем его на наших котиках», – рассказал Андрей.

Как пишет dev.ua, в настоящее время команда завершает альфа-версию. Сначала стартаперы разрабатывали прототип, чтобы проверить, способна ли команда вообще такое создать, а сейчас уверенно делает продукт, который скоро предложат тестовым пользователям. Разработчики думают представить первые тестовые ошейники в феврале 2024 года.

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