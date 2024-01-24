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  1. В Україні

У Києві очікується заметіль: патрульні нагадали водіям правила безпеки на дорозі

08:26, 24 січня 2024
У заметіль водіям радять бути особливо уважними.
У Києві очікується заметіль: патрульні нагадали водіям правила безпеки на дорозі
Джерело фото: Shutterstock
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Попереджаючи водіїв про надходження чергової заметілі у Києві, правоохоронці патрульної поліції Києва розповіли про основні правила безпеки на дорозі в умовах погіршеного погодного стану.

Поліцейські зазначили кілька корисних порад, спрямованих на уникнення ДТП під час зимових негод:

  • Не ризикуйте, якщо вам сумнівно власний водійський досвід, стан автомобіля або погодні умови - віддайте перевагу громадському транспорту.
  • Перевірте готовність автомобіля до зими, включаючи гуму, фари, склоочисники, акумулятор та гальма.
  • Рухайтеся плавно, уникаючи різких маневрів.
  • Дотримуйтеся безпечної дистанції та гальмуйте завчасно.
  • При адаптації до зимових умов, визначте оптимальну швидкість руху.

Водіїв також закликали бути обережними на певних ділянках, які можуть бути небезпечними під час зимової дороги, таких як перехрестя, нерегульовані пішохідні переходи, зупинки, мости та естакади, які можуть стати слизькими при низьких температурах.

Наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування навчальних установ (школи, дитсадки), знижуйте швидкість до мінімуму.

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