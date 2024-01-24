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  1. В Україні

На Черкащині пʼяний працівник лісового господарства пропонував хабар патрульним

09:22, 24 січня 2024
Під час керування авто його зупинили патрульні за порушення ПДР.
На Черкащині пʼяний працівник лісового господарства пропонував хабар патрульним
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На Черкащині скерували до суду справу колишнього помічника лісничого, який пропонував хабар працівникам поліції. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що чоловік, маючи статус працівника правоохоронного органу, працюючи помічником лісничого філії «Чорноліське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» керував автомобілем та, порушивши правила дорожнього руху, був зупинений працівниками патрульної поліції.

Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння та бажаючи уникнути адміністративної відповідальності, чоловік запропонував поліцейським хабар.

Цей злочин був зафіксований правоохоронцями на відео.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

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