Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у Ірини Мостової питанням уникнення конкурсів під час призначень у НАЗК

Під час співбесіди виникало і питання, чи існував конфлікт інтересів у справах, де вона представляла клієнтів як адвокат у справах проти НАЗК.

Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК продовжує співбесіди з кандидатами на доброчесність. Частина кандидатів на голову Національного агентства з питань запобігання корупції колись працювали у НАЗК і тепер бажають повернутися – але на керівну посаду. Не виключенням є Ірина Мостова, яка після звільнення з НАЗК встигла попрацювати у ДП «Адміністрація морських портів України», та компанія якої активно брала участь у тендерах «Укравтодору» на оцінку корупційних ризиків.

12 лютого під час співбесіди Конкурсна комісія поцікавилася процедурою призначення Ірини Мостової на посаду керівника департаменту НАЗК у 2018 році, а саме «схемою» уникнення конкурсів у НАЗК. Так, вона подавала документи, будучи заступницею керівника департаменту конфлікту інтересів, на конкурс на посаду очільника, але зайняла друге місце. Втім, після конкурсу та переведення переможця на іншу посаду, її призначили керівницею департаменту.

За її словами, ситуація виглядає неоднозначно, але вона не була обізнана з деталями, в цілому виступає за прозорі конкурси.

Слід зазначити, що раніше подібне питання стосовно уникнення конкурсів виникло у Комісії до керівника Департаменту антикорупційної політики НАЗК Дмитра Калмикова.

Далі Конкурсна комісія поцікавилася мотивами звільнення кандидатки з НАЗК. Вона зазначила, що прийняла таке рішення у серпні 2019 року, оскільки не могла реалізувати свої ідеї, Агентство перебувало в стагнації, колектив, який підтримував кандидатку, піддавався пресингу.

«Коли обрали нового керівника, мені дало зрозуміти, що він не буде бачити мене у команді», - додала вона.

Зацікавило Конкурсну комісію і те, що під час роботи у НАЗК Ірина Мостова отримала свідоцтво на право на адвокатську діяльність. За її словами, закон це не забороняв, а стажування вона проходила у вільний від роботи час.

Під час співбесіди виникало і питання, чи існував конфлікт інтересів у справах, де вона представляла клієнтів як адвокат у справах проти НАЗК.

Ірина Мостова зазначила, що закон про адвокатуру розмежовує захист та представництво. У справах, де було стороною НАЗК (адміністративне судочинство чи цивільне судочинство), вона не брала участь. Вона брала участь лише у справах про адмінправопорушення, де здійснювався захист, а не представництво.

Слід зауважити, що інший засновник АО, де потім працювала Мостова, Ігор Степанов також працював у НАЗК. Так, він був керівником Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя. Також в АО була екс-працівниця НАЗК Юлія Шевченко.

Нагадаємо, дане адвокатське об’єднання за кілька місяців, з 22 жовтня 2021 року по 3 грудня 2021 року, за даними Опендатабот брало участь у 16 тендерах на послуги з проведення зовнішньої оцінки корупційних ризиків, де замовниками виступали служби автодоріг у різних областях.

Комісію також зацікавив продаж у 2018 році автомобіля батьку на той час керівника апарату НАЗК Писаренку за 208 тис. грн, тоді як вартість такого авто, за даними відкритих джерел, становила 300-450 тис. грн. На це Мостова відповіла, що машина була пошкоджена.

Детальніше про кандидатуру Ірини Мостової «Судово-юридична газета» писала раніше.

Автор: Наталя Мамченко

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