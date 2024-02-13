Російські окупанти купують термінали Starlink в арабських країнах, — дані розвідки

У розпорядженні ГУР опинилося нове радіоперехоплення розмови російських військових, які обговорюють можливості купівлі термінала Starlink.

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Російські окупанти купують термінали Starlink в арабських країнах. Також країна-агресор купує там й інші засоби звʼязку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Так, у розпорядженні розвідки опинилося нове радіоперехоплення розмови російських військових, які обговорюють можливості купівлі термінала Starlink.

Як сказав один із окупантів, купити Starlink коштує 200 тисяч рублів (приблизно $2 200), а привезти його зможуть «араби».

Раніше стало відомо, що країна-терорист використовує системи глушіння, щоб заблокувати українським силам оборони доступ до комерційних супутників Starlink.

Також у розвідці розповіли, що окупанти почали використовувати термінали Starlink на захоплених територіях України.

Додамо, що Starlink постачають до рф через треті країни, окупанти використовують їх на лінії фронту.

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