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Не минуло й півроку: Вища рада правосуддя вирішила зайнятися розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді

Вже у березні має розпочатися перевірка документів кандидатів до апеляційних судів та прийом документів від претендентів до ВАКС, але Вища рада правосуддя не поспішає з розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді.

Кандидат на голову НАЗК, представник Уповноваженого в місцях несвободи Віталій Нікулін пояснив, чому не вказав у декларації жодного житла у Києві

12 лютого Віталій Нікулін проходив співбесіду на доброчесність з Конкурсною комісією.

Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у Ірини Мостової питанням уникнення конкурсів під час призначень у НАЗК

Під час співбесіди виникало і питання, чи існував конфлікт інтересів у справах, де вона представляла клієнтів як адвокат у справах проти НАЗК.

Чотири квартири у столиці та люкс-автомобілі у тещі похилого віку, - які питання у Комісії з відбору голови НАЗК виникли до екс-очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка

Конкурсну комісію з відбору нового голови НАЗК зацікавило, навіщо теща Михайла Мірошніченка, якій більше 70 років, купувала автомобілі «БМВ» та «Лексус».

Комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у кандидата Павла Кулика, чому він декларував батьків та сестер як членів сім’ї, але не зазначав їхній дохід

Павло Кулик пояснив це тим, що бажав спростити собі декларування.

  1. У світі

Російські окупанти купують термінали Starlink в арабських країнах, — дані розвідки

12:58, 13 лютого 2024
У розпорядженні ГУР опинилося нове радіоперехоплення розмови російських військових, які обговорюють можливості купівлі термінала Starlink.
Російські окупанти купують термінали Starlink в арабських країнах, — дані розвідки
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Російські окупанти купують термінали Starlink в арабських країнах. Також країна-агресор купує там й інші засоби звʼязку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Так, у розпорядженні розвідки опинилося нове радіоперехоплення розмови російських військових, які обговорюють можливості купівлі термінала Starlink.

Як сказав один із окупантів, купити Starlink коштує 200 тисяч рублів (приблизно $2 200), а привезти його зможуть «араби».

Раніше стало відомо, що країна-терорист використовує системи глушіння, щоб заблокувати українським силам оборони доступ до комерційних супутників Starlink. 

Також у розвідці розповіли, що окупанти почали використовувати термінали Starlink на захоплених територіях України. 

Додамо, що Starlink постачають до рф через треті країни, окупанти використовують їх на лінії фронту.

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