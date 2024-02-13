Российские оккупанты покупают терминалы Starlink в арабских странах, — данные разведки

В распоряжении ГУР оказался новый радиоперехват разговора российских военных, обсуждающих возможности покупки терминала Starlink.

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Российские оккупанты покупают терминалы Starlink в арабских странах. Также страна-агрессор покупает там и другие средства связи. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Так, в распоряжении разведки оказался новый радиоперехват разговора российских военных, обсуждающих возможности покупки терминала Starlink.

Как сказал один из окупантов, купить Starlink стоит 200 тысяч рублей (примерно $2 200), а привезти его смогут «арабы».

Ранее стало известно, что страна-террорист использует системы глушения, чтобы заблокировать украинским силам обороны доступ к коммерческим спутникам Starlink.

Также в разведке рассказали, что оккупанты начали использовать терминалы Starlink на захваченных территориях Украины.

Добавим, что Starlink поставляют в рф через третьи страны, оккупанты используют их на линии фронта.

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