На должность в службе дисциплинарных инспекторов претендуют 309 кандидатов.

Высший совет правосудия сообщил, что по состоянию на 12 февраля на должности в службе дисциплинарных инспекторов документы подали 309 кандидатов. Однако в ВСП поступило 398 заявлений, поскольку некоторые кандидаты претендуют на несколько должностей.

На должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов претендуют 7 кандидатов, из них только на руководителя 1 кандидат.

На должность заместителя руководителя СДИ – 98 кандидатов, из них только на должность заместителя – 14 кандидатов.

На должность дисциплинарного инспектора СДИ – 293 кандидата, из них только на инспектора – 210 кандидатов.

78 кандидатов претендуют и на должность заместителя, и на должность дисциплинарного инспектора.

5 кандидатов подали заявления на руководителя, заместителя и дисциплинарного инспектора.

1 кандидат подал заявления на руководителя и заместителя руководителя СДИ.

Среди кандидатов 131 женщина и 178 мужчин.

Ранее мы сообщали о том, чем известна Реда Мольене, возглавившая конкурсную комиссию, которая отберет дисциплинарных инспекторов для ВСП.

Напомним, что соответствующая Конкурсная комиссия была создана Высшим советом правосудия 7 декабря 2023 года. В ее состав вошли три члена ВСП, а также три иностранных эксперта.

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