На посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів претендують 7 кандидатів

На посади у службі дисциплінарних інспекторів претендують 309 кандидатів.

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Вища рада правосуддя повідомила, що станом на 12 лютого на посади у службі дисциплінарних інспекторів документи подали 309 кандидатів. Однак до ВРП надійшло 398 заяв, оскільки деякі кандидати претендують на декілька посад.

На посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів наразі претендують 7 кандидатів, з них тільки на керівника 1 кандидат.

На посаду заступника керівника СДІ – 98 кандидатів, з них тільки на посаду заступника – 14 кандидатів.

На посаду дисциплінарного інспектора СДІ – 293 кандидати, з них тільки на інспектора – 210 кандидатів.

78 кандидатів претендують і на посаду заступника, і на посаду дисциплінарного інспектора.

5 кандидатів подали заяви на керівника, заступника і дисциплінарного інспектора.

1 кандидат подав заяви на керівника і заступника керівника СДІ.

Серед кандидатів 131 жінка та 178 чоловіків.

Раніше ми писали про те, чим відома Реда Мольєне, яка очолила конкурсну комісію, що відбиратиме дисциплінарних інспекторів для ВРП.

Нагадаємо, що відповідна Конкурсна комісія була утворена Вищою радою правосуддя 7 грудня 2023 року. У її склад увійшли троє членів ВРП, а також троє іноземних експертів.

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