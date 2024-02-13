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Кандидат на голову НАЗК, представник Уповноваженого в місцях несвободи Віталій Нікулін пояснив, чому не вказав у декларації жодного житла у Києві

12 лютого Віталій Нікулін проходив співбесіду на доброчесність з Конкурсною комісією.

Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у Ірини Мостової питанням уникнення конкурсів під час призначень у НАЗК

Під час співбесіди виникало і питання, чи існував конфлікт інтересів у справах, де вона представляла клієнтів як адвокат у справах проти НАЗК.

Чотири квартири у столиці та люкс-автомобілі у тещі похилого віку, - які питання у Комісії з відбору голови НАЗК виникли до екс-очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка

Конкурсну комісію з відбору нового голови НАЗК зацікавило, навіщо теща Михайла Мірошніченка, якій більше 70 років, купувала автомобілі «БМВ» та «Лексус».

Комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у кандидата Павла Кулика, чому він декларував батьків та сестер як членів сім’ї, але не зазначав їхній дохід

Павло Кулик пояснив це тим, що бажав спростити собі декларування.

Олег Корнієнко під час конкурсу на голову НАЗК пояснив, чому подав до суду через відмову надання його дітям земельних ділянок

Кандидат на голову НАЗК Олег Корнієнко під час співбесіди вказав, всі лише бачать статті на сайті НАЗК про те, що складені протоколи, але якщо подивитися результат – як вони розглядаються судами – то результат НАЗК дуже низький.

  1. Суд інфо

На посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів претендують 7 кандидатів

11:43, 13 лютого 2024
На посади у службі дисциплінарних інспекторів претендують 309 кандидатів.
На посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів претендують 7 кандидатів
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Вища рада правосуддя повідомила, що станом на 12 лютого на посади у службі дисциплінарних інспекторів документи подали 309 кандидатів. Однак до ВРП надійшло 398 заяв, оскільки деякі кандидати претендують на декілька посад.

На посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів наразі претендують 7 кандидатів, з них тільки на керівника 1 кандидат.

На посаду заступника керівника СДІ – 98 кандидатів, з них тільки на посаду заступника – 14 кандидатів.

На посаду дисциплінарного інспектора СДІ – 293 кандидати, з них тільки на інспектора – 210 кандидатів.

78 кандидатів претендують і на посаду заступника, і на посаду дисциплінарного інспектора.

5 кандидатів подали заяви на керівника, заступника і дисциплінарного інспектора.

1 кандидат подав заяви на керівника і заступника керівника СДІ.

Серед кандидатів 131 жінка та 178 чоловіків.

Раніше ми писали про те, чим відома Реда Мольєне, яка очолила конкурсну комісію, що відбиратиме дисциплінарних інспекторів для ВРП.

Нагадаємо, що відповідна Конкурсна комісія була утворена Вищою радою правосуддя 7 грудня 2023 року. У її склад увійшли троє членів ВРП, а також троє іноземних експертів. 

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