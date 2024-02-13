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  1. В Україні

Перевірки за порушення законодавства про працю в умовах війни: у Держпраці нагадали нюанси

14:50, 13 лютого 2024
Підставами для проведення перевірок Держпраці в умовах воєнного стану є звернення працівника про порушення його трудових прав, доручення прем’єр-міністра та настання аварії, пожежі, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або профзахворювання.
Перевірки за порушення законодавства про працю в умовах війни: у Держпраці нагадали нюанси
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Державна служба України з питань праці нагадує особливості перевірки за порушення законодавства про працю в умовах війни. 

Зазначається, що відповідно до ст. 16 зазначеного Закону у період дії воєнного стану у разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю), штрафи, передбачені ст. 265 КЗпП, не застосовуються.

Таким чином, накладення штрафів за порушення законодавства про працю, передбачених ст. 265 КЗпП, здійснюється у разі невиконання у встановлений строк приписів про усунення виявлених порушень законодавства, внесених за результатами проведеного позапланового заходу контролю.

Підставами для проведення заходів державного контролю в умовах воєнного стану є звернення працівника про порушення його трудових прав, доручення Прем’єр-міністра України та настання аварії, пожежі, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

Питання, що підлягають перевірці в умовах воєнного стану:

  • додержання вимог законодавства про гігієну та охорону праці;
  • виявлення неоформлених трудових відносин та законність припинення трудових договорів;
  • додержання вимог Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

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