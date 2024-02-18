МОЗ розпочинає процес зміни підходів до лікування струсу головного мозку від дії вибухової хвилі

На теренах пострадянського простору панує застаріла та некоректна назва такої травми – «контузія»

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Струс головного мозку від дії вибухової хвилі є одним з характерних поранень війн останнього століття та став своєрідним «автографом війни». На теренах пострадянського простору панує застаріла та некоректна назва такої травми – «контузія». Під цим терміном мається на увазі струс головного мозку від дії мінно-вибухової хвилі, який є окремим травматичним впливом на головний мозок, до якого може доєднуватись ураження слухового та вестибулярного апарату – акубаротравма.

У Міністерстві охорони здоров'я наглосили, що з початку російсько-української війни в 2014 році «невидима» черепно-мозкова травма стала відома як для українського війська, так і для цивільного населення, яке систематично тероризує ворог.

«Проте наразі діагностика та лікування відбуваються за застарілими та неефективними методиками, з використанням чисельних недоказових фармпрепаратів, призначення високовартісних методів нейровізуалізації», - наголошують у МОЗ.

Міністерстві охорони здоров'я разом з Центром психічного здоров'я та розпочинає процес зміни підходів до лікування лЧМТ.

Для цієї роботи є великий практичний досвід фахівців Центру та наявність міжнародних матеріалів в перекладі. Вони будуть імплементовані під час підготовки фахівців.

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