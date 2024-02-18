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ВП ВС висловилася щодо встановлення факту спільного проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу у спорі про поділ спільного сумісного майна подружжя

Велика Палата Верховного Суду вважає, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій підлягають скасуванню у частині, оскільки встановлення факту проживання однією сім`єю без реєстрації шлюбу не є належним способом захисту прав подружжя у спорі між ними щодо поділу спільного сумісного майна.

Олег Корнієнко під час конкурсу на голову НАЗК пояснив, чому подав до суду через відмову надання його дітям земельних ділянок

Кандидат на голову НАЗК Олег Корнієнко під час співбесіди вказав, всі лише бачать статті на сайті НАЗК про те, що складені протоколи, але якщо подивитися результат – як вони розглядаються судами – то результат НАЗК дуже низький.

До кандидатки на голову НАЗК Катерини Каплюк виникли питання щодо роботи під керівництвом екс-прокурора ГПУ Олександра Амплєєва

Також Конкурсну комісію зацікавило, що на «Українську правду» Катерина Каплюк працювала не за трудовим договором, а як ФОП.

Чотири квартири у столиці та люкс-автомобілі у тещі похилого віку, - які питання у Комісії з відбору голови НАЗК виникли до екс-очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка

Конкурсну комісію з відбору нового голови НАЗК зацікавило, навіщо теща Михайла Мірошніченка, якій більше 70 років, купувала автомобілі «БМВ» та «Лексус».

Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у Ірини Мостової питанням уникнення конкурсів під час призначень у НАЗК

Під час співбесіди виникало і питання, чи існував конфлікт інтересів у справах, де вона представляла клієнтів як адвокат у справах проти НАЗК.

  1. В Україні

МОЗ розпочинає процес зміни підходів до лікування струсу головного мозку від дії вибухової хвилі

07:00, 18 лютого 2024
На теренах пострадянського простору панує застаріла та некоректна назва такої травми – «контузія»
МОЗ розпочинає процес зміни підходів до лікування струсу головного мозку від дії вибухової хвилі
Джерело ілюстративного фото: Pexels
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Струс головного мозку від дії вибухової хвилі є одним з характерних поранень війн останнього століття та став своєрідним «автографом війни». На теренах пострадянського простору панує застаріла та некоректна назва такої травми – «контузія». Під цим терміном мається на увазі струс головного мозку від дії мінно-вибухової хвилі, який є окремим травматичним впливом на головний мозок, до якого може доєднуватись ураження слухового та вестибулярного апарату – акубаротравма.

У Міністерстві охорони здоров'я наглосили, що з початку російсько-української війни в 2014 році «невидима» черепно-мозкова травма стала відома як для українського війська, так і для цивільного населення, яке систематично тероризує ворог.

«Проте наразі діагностика та лікування відбуваються за застарілими та неефективними методиками, з використанням чисельних недоказових фармпрепаратів, призначення високовартісних методів нейровізуалізації», - наголошують у МОЗ.

Міністерстві охорони здоров'я разом з Центром психічного здоров'я та розпочинає процес зміни підходів до лікування лЧМТ.

Для цієї роботи є великий практичний досвід фахівців Центру та наявність міжнародних матеріалів в перекладі. Вони будуть імплементовані під час підготовки фахівців.

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