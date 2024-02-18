На Дніпропетровщині з пошкодженої внаслідок ДТП вантажівки витягли дитину

Дитину передали медикам.

У Дніпропетровській області рятувальники провели операцію з деблокування дитину з пошкодженого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіля.

Як розповіли у ДСНС, сталося зіткнення двох вантажних автомобілів марки «КАМАЗ». В одному з транспортних засобів затисло дитину.

Хлопчика, 2012 року народження, з салону пошкодженої вантажівки деблокували надзвичайники.

Дитину передали медикам.

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