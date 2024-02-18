Как определяется пенсия по инвалидности работникам прокуратуры – объяснение ПФУ

Условия назначения, порядок исчисления и размеры пенсий по инвалидности зависят от закона, согласно которому назначается такая пенсия.

Источник фото: соцсети

Как рассказали в ПФУ, пенсия по инвалидности назначается лицам, которым установлена инвалидность. В зависимости от степени утраты трудоспособности определены три группы инвалидности. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, на который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.

Условия назначения, порядок исчисления и размеры пенсий по инвалидности зависят от закона, согласно которому назначается такая пенсия.

Так, условия назначения и размеры пенсии по инвалидности работникам прокуратуры определены Законом Украины от 14.10.2014 №1697-VII «О прокуратуре» (часть девятая статья 86).

Прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размере 60% от суммы их месячной заработной платы, при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.