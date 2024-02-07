Суд зобов’язав Пенсійний фонд виплатити дружині пенсіонера понад 200 тисяч грн пенсії, яку він недоотримав за життя

На Хмельниччині суд зобов’язав виплатити позивачці недоотримані за життя чоловіка суми пенсії в розмірі 200 492 гривні.

Зобов’язати Головне управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області виплатити на користь дружини в порядку спадкування за законом після смерті чоловіка 200 492 гривні пенсії, яку він недоотримав за життя – таке рішення Хмельницького міськрайонного суду залишив без змін апеляційний суд. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

До ПФУ позивалася жителька Хмельниччини. У суді вона пояснила, що обласне управління Фонду на виконання рішення окружного адмінсуду перерахувало пенсію її чоловіка на підставі довідки обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Розмір доплати склав 200 492 гривні.

На день смерті чоловіка ця сума виплачена не була й увійшла до складу спадщини. Вона прийняла її як спадкоємиця першої черги за законом. Відтак звернулася до Пенсійного фонду із заявою про виплату їй суми нарахованої, проте не виплаченої за життя чоловіка пенсії, але там їй відмовили.

Фонд відписав: оскільки рішення адміністративного суду було ухвалено на користь чоловіка, то щоб отримати нараховану суму, жінка повинна звернутися до суду із заявою про заміну стягувача у виконавчому провадженні.

Місцевий суд задовольнив вимоги позивачки – зобов’язав Фонд виплатити їй недоотриману за життя пенсію чоловіка. Уважаючи таке рішення незаконним, Пенсійний фонд подав апеляційну скаргу.

Вказав, що ця сума не була виплачена за життя пенсіонера через відсутність державного фінансування. Порядок погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішенням суду наразі не встановлений. Відповідно виплата здійснюється у порядку календарної черговості дати надходження судового рішення до боржника. Та оскільки позивачка не звернулася до суду для заміни стягувача у виконавчому провадженні, то зобов`язання щодо виплати коштів на її користь у порядку спадкування за законом після смерті чоловіка, на думку апелянта, безпідставні.

Апеляційний суд погодився з висновком суду першої інстанції. Позивачка – єдина спадкоємиця за законом після смерті чоловіка. Вона прийняла спадщину, до складу якої увійшли пенсійні виплати. Тому УПФ у Хмельницькій області зобов`язане виплатити їй недоотримані за життя чоловіка суми пенсії в розмірі 200 492 гривні.

Хмельницький апеляційний суд зазначив, що у матеріалах справи немає даних, що за життя пенсіонера було відкрито виконавче провадження з примусового виконання рішенням Хмельницького окружного адміністративного суду, натомість розрахунки свідчать, що Фонд сам здійснив перерахунок недотриманої за життя спадкодавцем пенсії, однак не виплатив її у зв`язку з відсутнім фінансуванням.

За правовим висновком Верховного Суду процесуальне питання про заміну сторони у виконавчому провадженні в такій категорії спорів, у випадку відмови органу пенсійного фонду у позасудовому порядку (добровільно) здійснити виплату суми недоплаченої пенсії, не може бути вирішено з використанням інституту процесуального правонаступництва або заміни сторони виконавчого провадження, зауважила колегія суддів.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/9956/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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