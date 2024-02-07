Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Родителей за уклонение от обеспечения обучения и воспитания детей будут штрафовать от 850 грн

Верховная Рада проголосовала за основу законопроекта о привлечении родителей к ответственности за уклонение от обучения и воспитания детей.

Можно узнать, сколько дел открывается против предпринимателей и сколько проводится обысков, — Минцифры анонсировало меры по выполнению решения СНБО

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что во исполнение решения СНБО запустят цифровое решение, где можно будет смотреть, сколько дел открыли против бизнеса и сколько проводится обыск.

Василий Малюк на встрече с послами G7: «Независимость в работе СМИ должна быть обеспечена на 100% – я не допущу никаких нарушений этого принципа в деятельности СБУ»

Глава СБУ Василий Малюк на встрече с послами стран G7 рассказал о готовности Службы безопасности защищать демократические ценности, одним из ключевых столпов которых является свобода слова.

Будем искать компромиссы по отсрочке для аспирантов и аресту счетов, - Елена Шуляк рассказала, какие изменения ждут законопроект о мобилизации

Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что ко второму чтению в законопроект внесут изменения по отсрочке для аспирантов и аресту счетов уклонистов.

8 судов пока вообще не провели классификацию должностей государственной службы

Заработная плата в аппаратах восьми судов пока будет начисляться так же, как и в 2023 году.

  1. Судебная практика

Суд обязал Пенсионный фонд выплатить жене пенсионера более 200 тысяч грн пенсии, которую он недополучил при жизни

19:05, 7 февраля 2024
На Хмельниччине суд обязал выплатить истцу недополученные при жизни мужчины суммы пенсии в размере 200 492 гривны.
Суд обязал Пенсионный фонд выплатить жене пенсионера более 200 тысяч грн пенсии, которую он недополучил при жизни
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Обязать Главное управление Пенсионного фонда в Хмельницкой области выплатить в пользу жены в порядке наследования по закону после смерти мужа 200 492 гривны пенсии, которую он недополучил при жизни – такое решение Хмельницкого горрайонного суда оставил без изменений апелляционный суд. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

До ПФУ позивалася жителька Хмельниччини. У суді вона пояснила, що обласне управління Фонду на виконання рішення окружного адмінсуду перерахувало пенсію її чоловіка на підставі довідки обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Розмір доплати склав 200 492 гривні.

На день смерті чоловіка ця сума виплачена не була й увійшла до складу спадщини. Вона прийняла її як спадкоємиця першої черги за законом. Відтак звернулася до Пенсійного фонду із заявою про виплату їй суми нарахованої, проте не виплаченої за життя чоловіка пенсії, але там їй відмовили.

Фонд відписав: оскільки рішення адміністративного суду було ухвалено на користь чоловіка, то щоб отримати нараховану суму, жінка повинна звернутися до суду із заявою про заміну стягувача у виконавчому провадженні.

Місцевий суд задовольнив вимоги позивачки – зобов’язав Фонд виплатити їй недоотриману за життя пенсію чоловіка. Уважаючи таке рішення незаконним, Пенсійний фонд подав апеляційну скаргу.

Вказав, що ця сума не була виплачена за життя пенсіонера через відсутність державного фінансування. Порядок погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішенням суду наразі не встановлений. Відповідно виплата здійснюється у порядку календарної черговості дати надходження судового рішення до боржника. Та оскільки позивачка не звернулася до суду для заміни стягувача у виконавчому провадженні, то зобов`язання щодо виплати коштів на її користь у порядку спадкування за законом після смерті чоловіка, на думку апелянта, безпідставні.

Апеляційний суд погодився з висновком суду першої інстанції. Позивачка – єдина спадкоємиця за законом після смерті чоловіка. Вона прийняла спадщину, до складу якої увійшли пенсійні виплати. Тому УПФ у Хмельницькій області зобов`язане виплатити їй недоотримані за життя чоловіка суми пенсії в розмірі 200 492 гривні.

Хмельницький апеляційний суд зазначив, що у матеріалах справи немає даних, що за життя пенсіонера було відкрито виконавче провадження з примусового виконання рішенням Хмельницького окружного адміністративного суду, натомість розрахунки свідчать, що Фонд сам здійснив перерахунок недотриманої за життя спадкодавцем пенсії, однак не виплатив її у зв`язку з відсутнім фінансуванням.

За правовим висновком Верховного Суду процесуальне питання про заміну сторони у виконавчому провадженні в такій категорії спорів, у випадку відмови органу пенсійного фонду у позасудовому порядку (добровільно) здійснити виплату суми недоплаченої пенсії, не може бути вирішено з використанням інституту процесуального правонаступництва або заміни сторони виконавчого провадження, зауважила колегія суддів.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/9956/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео