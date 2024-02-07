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  1. В мире

Австралия предоставит работникам право игнорировать звонки от начальства в нерабочее время

22:00, 7 февраля 2024
Работодателям, которые будут нарушать это правило, будут грозить штрафы.
Австралия предоставит работникам право игнорировать звонки от начальства в нерабочее время
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В Австралия работникам предоставит право игнорировать звонки и сообщения от начальства в нерабочее время. Работодателям, которые будут нарушать это правило, будут грозить штрафы. Об этом сообщает Reuters.

Это право является частью изменений в законодательство о трудовых отношениях в Австралии. Она должна защитить права работников и помочь им восстановить баланс между работой и личной жизнью. Сходные правила уже действуют во Франции, Испании и других странах Евросоюза.

Законопроект, который подадут в парламент позже на этой неделе, будет запрещать работникам работать сверхурочно без оплаты. А еще предоставит им право безнаказанно игнорировать звонки или сообщения в нерабочее время.

«Человек, которому не платят за работу 24 часа в сутки, не могут наказывать за то, что он не в сети и не доступен 24 часа в сутки», — заявил премьер-министр Энтони Альбанизи.

Законопроект включает и другие важные положения – четкий путь от временной к постоянной работе, а также минимальные стандарты для временных работников и водителей грузовиков. Однако некоторые политики, группы работодателей и корпоративные лидеры предупредили, что право на отключение работников подорвет движение к гибкому графику работы, а также повлияет на конкурентоспособность.

У законопроекта есть пылкие сторонники. Это связано с тем, что в среднем австралийцы ежегодно работают шесть недель без сверхурочной оплаты — это более $60,1 миллиарда невыплаченной заработной платы в экономике.

«Это время принадлежит вам, а не вашему боссу», - подчеркнул австралийский политик Адам Бандт.

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