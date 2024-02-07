Австралія надасть працівникам право ігнорувати дзвінки від начальства в неробочий час

Роботодавцям, які порушуватимуть це правило, загрожуватимуть штрафи.

В Австралія працівникам нададуть право ігнорувати дзвінки та повідомлення від начальства в неробочий час. Роботодавцям, які порушуватимуть це правило, загрожуватимуть штрафи. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що це право є частиною змін до законодавства про трудові відносини в Австралії. Воно має захистити права працівників і допомогти їм відновити баланс між роботою та особистим життям. Схожі правила вже діють у Франції, Іспанії й інших країнах Євросоюзу.

Законопроєкт, який подадуть до парламенту пізніше цього тижня, заборонятиме працівникам працювати понаднормово без оплати. А ще надасть їм право безкарно ігнорувати дзвінки або повідомлення у неробочий час.

«Людину, якій не платять за роботу 24 години на добу, не можуть карати за те, що вона не в мережі й не доступна 24 години на добу», — заявив премʼєр-міністр Ентоні Альбанізі.

Законопроєкт включає й інші важливі положення — чіткий шлях від тимчасової до постійної роботи, а ще мінімальні стандарти для тимчасових працівників та водіїв вантажівок. Проте деякі політики, групи роботодавців та корпоративні лідери попередили, що «право на відключення» працівників підірве рух до гнучкого графіка роботи, а також вплине на конкурентоспроможність.

У законопроєкту є палкі прихильники. Це повʼязано з тим, що в середньому австралійці щороку працюють шість тижнів без понаднормової оплати — це більш ніж $60,1 мільярда невиплаченої заробітної плати в економіці.

«Цей час належить вам, а не вашому босу», — наголосив австралійський політик Адам Бандт.

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