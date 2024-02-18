18 февраля: какой сегодня праздник и главные события

18 февраля Украина вспоминает Героев Небесной сотни.

Источник фото: ukrinform

Десять лет назад, 18 февраля 2014 года, в Украине начался самый трагический этап Революции Достоинства. В центре Киева и на Майдане Независимости произошли масштабные расстрелы активистов, которые привели к непоправимым потерям. Именно в тот день погибли 22 протестующих. Неумолимо наступало время, а 20 февраля, через два дня после начала событий, произошло самое ужасное - убийство 48 человек. Всего за время проведения Революции Достоинства погибли 107 активистов, которые считаются символами мужества и преданности и вошли в историю как "Небесная сотня".

Мир отмечает День батарейки, День Плутона, Всемирный день панголинов и Всемирный день китов. Также этот день отмечается верующими как церковный праздник в память Папы Римского Льва I и святого Агапита, епископа Синадского.

Святитель Агапий, который был папой Римским в 535-536 годах, принадлежал к роду Анициев. После смерти святителя Иоанна II он был рукоположен на папу. Во время своего понтификата он активно занимался церковной реформой, восстанавливая храмы, пострадавшие от готской войны, и поддерживал миссионерскую деятельность среди франков и готов. Святитель Агапий умер 22 ноября 536 года и был похоронен в базилике святого Петра.

Другие события, которые произошли в этот день:

1930 - Американский ученый Клайд Томбо обнаружил 9-ю планету Солнечной системы - Плутон;

1943 - В своей самой известной речи Йозеф Геббельс призвал немецкий народ к "тотальной войне";

1954 - В Лос-Анджелесе Рональд Габбард основал Церковь сайентологии;

1965 - Гамбия стала независимым государством;

1978 - На Гавайях проведены первые соревнования Ironman (триатлон);

1979 - Впервые за много веков в Сахаре выпал снег;

1992 - Украина установила дипломатические отношения с Хорватией и Угандой;

2014 - В Украине началось противостояние на Майдане Независимости в Киеве, в результате которого в течение 3-х дней погибло более 80 человек;

2015 - Парламент Молдовы проголосовал за новое правительство во главе с Кириллом Габуричем.

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