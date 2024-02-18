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Как можно купить земельный участок в Шенборне Мукачевского района по 10 тыс. грн за сотку во время собеседования на председателя НАПК рассказал прокурор САП Сергей Подгорец

Конкурсная комиссия спросила прокурора САП Сергея Подгорца, как ему удавалось выжить на 5,7 тыс. грн в месяц, и как можно было приобрести землю в Мукачевском районе в 2022 году за 124 тыс. грн.

Заместитель руководителя Главного подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров рассказал, почему решил поручиться в ВАКС за подозреваемую сестру: собеседования на главу НАПК

Конкурсная комиссия поинтересовалась у руководителя Второго подразделения детективов НАБУ Александра Скомарова, не видит ли он конфликт интересов в том, что хотел выступить поручителем собственной сестры, дело которой вело НАБУ, и в том, что его жена работала в холдинге «1+1».

Высший совет правосудия положительно оценил деятельность ГСА в 2023 году

Высший совет правосудия и Совет судей Украины разошлись в оценках деятельности ГСА.

БП ВС высказалась об установлении факта совместного проживания одной семьей без регистрации брака в споре о разделе совместного имущества супругов

Большая Палата Верховного Суда считает, что решения судов первой и апелляционной инстанций подлежат отмене в части, поскольку установление факта проживания одной семьей без регистрации брака не является надлежащим способом защиты супругов в споре между ними относительно раздела совместного имущества.

Олег Корниенко во время конкурса на главу НАПК объяснил, почему подал в суд из-за отказа предоставления его детям земельных участков

Кандидат на председателя НАПК Олег Корниенко во время собеседования указал, что все видят статьи на сайте НАПК о том, что составлены протоколы, но если посмотреть результат – как они рассматриваются судами – то результат НАПК очень низкий.

  1. Общество

18 февраля: какой сегодня праздник и главные события

08:57, 18 февраля 2024
18 февраля Украина вспоминает Героев Небесной сотни.
18 февраля: какой сегодня праздник и главные события
Источник фото: ukrinform
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Десять лет назад, 18 февраля 2014 года, в Украине начался самый трагический этап Революции Достоинства. В центре Киева и на Майдане Независимости произошли масштабные расстрелы активистов, которые привели к непоправимым потерям. Именно в тот день погибли 22 протестующих. Неумолимо наступало время, а 20 февраля, через два дня после начала событий, произошло самое ужасное - убийство 48 человек. Всего за время проведения Революции Достоинства погибли 107 активистов, которые считаются символами мужества и преданности и вошли в историю как "Небесная сотня".

Мир отмечает День батарейки, День Плутона, Всемирный день панголинов и Всемирный день китов. Также этот день отмечается верующими как церковный праздник в память Папы Римского Льва I и святого Агапита, епископа Синадского.

Святитель Агапий, который был папой Римским в 535-536 годах, принадлежал к роду Анициев. После смерти святителя Иоанна II он был рукоположен на папу. Во время своего понтификата он активно занимался церковной реформой, восстанавливая храмы, пострадавшие от готской войны, и поддерживал миссионерскую деятельность среди франков и готов. Святитель Агапий умер 22 ноября 536 года и был похоронен в базилике святого Петра.

Другие события, которые произошли в этот день:

1930 - Американский ученый Клайд Томбо обнаружил 9-ю планету Солнечной системы - Плутон;

1943 - В своей самой известной речи Йозеф Геббельс призвал немецкий народ к "тотальной войне";

1954 - В Лос-Анджелесе Рональд Габбард основал Церковь сайентологии;

1965 - Гамбия стала независимым государством;

1978 - На Гавайях проведены первые соревнования Ironman (триатлон);

1979 - Впервые за много веков в Сахаре выпал снег;

1992 - Украина установила дипломатические отношения с Хорватией и Угандой;

2014 - В Украине началось противостояние на Майдане Независимости в Киеве, в результате которого в течение 3-х дней погибло более 80 человек;

2015 - Парламент Молдовы проголосовал за новое правительство во главе с Кириллом Габуричем.

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