Суд в Нью-Йорке обязал Трампа заплатить $454 миллиона по делу о мошенничестве

Трампа официально обязали выплатить 454 миллиона долларов по делу о мошенничестве.

Источник фото: REUTERS/Andrew Kelly

Нью-йоркский судья официально обязал Дональда Трампа выплатить 454,2 млн долларов после того, как он был признан ответственным за манипулирование его состоянием по гражданскому делу о мошенничестве, возбужденном генеральным прокурором штата Нью-Йорк.

Как сообщает «Reuters», эта сумма охватывает штраф в размере 354,9 млн долларов, который судья Артур Энгорон назначил 16 февраля, плюс проценты.

Судья также обязал каждого из сыновей Трампа – Дональда-младшего и Эрика – выплатить почти 4,7 млн долларов, а бывшего финансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга – 1,1 млн долларов, включая проценты.

Общая сумма выплат составляет $464,6 млн и была определена в четверг. Более 114 тыс. долларов и дальше будут начисляться ежедневно в виде процентов. Судебное решение было опубликовано в пятницу, 23 февраля.

Артур Энгорон также запретил Трампу на три года занимать руководящие должности в любой нью-йоркской компании или получать ссуды в банках, зарегистрированных в штате. Его взрослые сыновья получили двухлетний запрет занимать руководящие должности.

Ранее Трамп назвал присужденный штраф в почти $355 млн вмешательством в предстоящие президентские выборы.

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