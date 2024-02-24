Урсула фон дер Ляен приехала в Киев

Президентка Европейской комиссии прибыла с визитом в украинскую столицу.

Источник фото: twitter.com/vonderleyen

Президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен прибыла с визитом в украинскую столицу – Киев в субботу, 24 февраля.

Об этом она сообщила в соцсети X.

Она напомнила, что два года назад 24 февраля 2022 года россия вероломно начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.

«Как никогда мы твердо стоим на стороне Украины. Финансово, экономично, военно, морально. Пока страна наконец-то не станет свободной», - написала она.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предположила, что так называемая переговорная рамка о вступлении Украины в ЕС будет готова после европейских выборов, которые состоятся в июне 2024 года.

Сов ременем Ольга Стефанишина прокомментировала это заявление.

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