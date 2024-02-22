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Переговорную рамку о вступлении Украины в ЕС могут не успеть подготовить к мартовскому саммиту, – в Еврокомиссии затруднились назвать точную дату

Еврокомиссия прокомментировала слова Урсулы фон дер Ляен, что подготовка переговорной рамки о вступлении Украины в ЕС откладывается до выборов руководства Еврокомиссии.

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  1. В Украине

Стефанишина прокомментировала заявление фон дер Ляен о задержке переговоров о вступлении Украины в ЕС

16:21, 22 февраля 2024
Перед этим в Европейской комиссии предположили, что переговорные рамки будут готовы после евровыборов.
Стефанишина прокомментировала заявление фон дер Ляен о задержке переговоров о вступлении Украины в ЕС
Источник фото: Getty Images
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Как мы вчера писали, президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предположила, что так называемая переговорная рамка о вступлении Украины в ЕС будет готова после европейских выборов, которые состоятся в июне 2024 года.

Переговорная рамка – это документ, определяющий принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении в ЕС. В то же время Вицепремьерка Ольга Стефанишина отметила, что работа над переговорной рамкой продолжается с января, и с тех пор ЕК не сообщала о трудностях с подготовкой к марту. Об этом пишет «Европейская правда».

«В диалоге с Еврокомиссией мы неоднократно проговаривали подготовку переговорной рамки, и ни о каких трудностях подготовки текста к марту речь не шла», – сказала Стефанишина.

Она подчеркнула также, что Еврокомиссия только готовит текст переговорной рамки и дальше выносит его на рассмотрение государств-членов ЕС. Именно они принимают финальное решение.

«В соответствии с решением Европейского совета в декабре прошлого года, Европейская комиссия должна до марта подготовить отчет о прогрессе Украины в выполнении дополнительных шагов, за которым следует рассмотрение решения о переговорной рамке», – сказала Стефанишина.

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