Стефанишина прокомментировала заявление фон дер Ляен о задержке переговоров о вступлении Украины в ЕС

Перед этим в Европейской комиссии предположили, что переговорные рамки будут готовы после евровыборов.

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Как мы вчера писали, президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предположила, что так называемая переговорная рамка о вступлении Украины в ЕС будет готова после европейских выборов, которые состоятся в июне 2024 года.

Переговорная рамка – это документ, определяющий принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении в ЕС. В то же время Вицепремьерка Ольга Стефанишина отметила, что работа над переговорной рамкой продолжается с января, и с тех пор ЕК не сообщала о трудностях с подготовкой к марту. Об этом пишет «Европейская правда».

«В диалоге с Еврокомиссией мы неоднократно проговаривали подготовку переговорной рамки, и ни о каких трудностях подготовки текста к марту речь не шла», – сказала Стефанишина.

Она подчеркнула также, что Еврокомиссия только готовит текст переговорной рамки и дальше выносит его на рассмотрение государств-членов ЕС. Именно они принимают финальное решение.

«В соответствии с решением Европейского совета в декабре прошлого года, Европейская комиссия должна до марта подготовить отчет о прогрессе Украины в выполнении дополнительных шагов, за которым следует рассмотрение решения о переговорной рамке», – сказала Стефанишина.

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