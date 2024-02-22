В Украине объявили конкурс архитектурных проектов для восстановления школ

Дизайн-проектом, который разработает победитель конкурса, смогут бесплатно воспользоваться все общины.

Министерство образования и науки объявило конкурс архитектурных проектов по восстановлению школ и пригласило для участия в нем архитекторов. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Команда архитекторов может подавать на конкурс проектные идеи. Дизайн-проектом, который разработает победитель конкурса, смогут бесплатно воспользоваться все общины. Его наличие позволит донорам ускорить принятие решений о финансировании восстановления школ, а общинам сэкономить время и средства», - говорится в сообщении.

Авторы трех лучших проектных идей получат вознаграждения в размере от 8 тыс. до 12 тыс. евро. Победитель заключит контракт на 300 тыс. евро, предусматривающий разработку адаптивного дизайн-проекта школы.

Команда, желающая принять участие в конкурсе, должна состоять, по меньшей мере, из двух архитекторов: один должен иметь право практиковать в Украине, а другой — за ее пределами.

Ранее в МОН заявили, что заведение образования самостоятельно определяет продолжительность учебного года.

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