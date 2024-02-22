Италия может следующей подписать соглашение по безопасности с Украиной

Премьер-министр Италии ведет переговоры по соглашению с украинскими властями.

Италия может стать следующей страной, которая подпишет соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во время слушаний в парламенте.

"Соглашение, которое мы обсуждаем, подтверждает территориальную независимость Украины и осуждает российскую агрессию. Ценность этого документа о взаимопонимании с Киевом, который будет подписан, является политической и символической, чтобы прислать четкое сообщение в пользу защиты международного права", – сказал он.

По словам министра, поддержка состоит из двух частей: во время войны и послевоенной.

Таяни подчеркнул, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони ведет переговоры по соглашению с украинскими властями: "Мы рассчитываем, что сможем завершить в ближайшие дни".

В то же время он отметил, что соглашение "не будет иметь юридическую силу" и "не будет требовать процедуры ратификации.

"Наше соглашение, как и предусмотренные Францией, Германией и Британией, не будет иметь обязательной юридической силы. Из текста не вытекают ни обязательства по международному праву, ни финансовые обязательства. Нет автоматических гарантий политической или военной поддержки". Наше двустороннее соглашение не потребует процедуры парламентской ратификации", — сказал Таяни.

Ранее сообщалось, что Украина и США могут подписать соглашение о гарантиях безопасности до саммита НАТО.

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