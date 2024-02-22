В Киеве около 220 жилых домов будут без теплоснабжения и горячей воды сутки

«Киевтеплоэнерго» устраняет эксплуатационное повреждение теплосети на бульваре Тараса Шевченко.

Источник фото: Jos Speetjens / Unsplash

В Киеве произошло эксплуатационное повреждение теплосети на бульваре Тараса Шевченко. Поэтому в Шевченковском районе приостановят теплоснабжение и подачу горячей воды около 220 жилых домов. Завершить работы и возобновить подачу услуг планируется в течение суток.

Об этом сообщили в КГГА.

По информации КП «Киевтеплоэнерго», диаметр поврежденного трубопровода – 400 мм. В настоящее время аварийно-восстановительная бригада уже выполнила разрывание места порыва и демонтирует поврежденный участок теплосети.

Специалисты заменят поврежденную часть обратного трубопровода. Вместо старой проложат новую трубу, выполнят ее гидроизоляцию и утепление.

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