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  1. В Украине

В Киеве около 220 жилых домов будут без теплоснабжения и горячей воды сутки

16:05, 22 февраля 2024
«Киевтеплоэнерго» устраняет эксплуатационное повреждение теплосети на бульваре Тараса Шевченко.
В Киеве около 220 жилых домов будут без теплоснабжения и горячей воды сутки
Источник фото: Jos Speetjens / Unsplash
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В Киеве произошло эксплуатационное повреждение теплосети на бульваре Тараса Шевченко. Поэтому в Шевченковском районе приостановят теплоснабжение и подачу горячей воды около 220 жилых домов. Завершить работы и возобновить подачу услуг планируется в течение суток.

Об этом сообщили в КГГА.

По информации КП «Киевтеплоэнерго», диаметр поврежденного трубопровода – 400 мм. В настоящее время аварийно-восстановительная бригада уже выполнила разрывание места порыва и демонтирует поврежденный участок теплосети.

Специалисты заменят поврежденную часть обратного трубопровода. Вместо старой проложат новую трубу, выполнят ее гидроизоляцию и утепление.

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