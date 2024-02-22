У Києві близько 220 житлових будинків будуть без теплопостачання та гарячої води добу

«Київтеплоенерго» усуває експлуатаційне пошкодження тепломережі на бульварі Тараса Шевченка.

Джерело фото: Jos Speetjens / Unsplash

У Києві сталося експлуатаційне пошкодження тепломережі на бульварі Тараса Шевченка. Через це у Шевченківському районі призупинять теплопостачання та подачу гарячої води до близько 220 житлових будинків. Завершити роботи та відновити подачу послуг планують упродовж доби.

Про це повідомили у КМДА.

За інформацією КП «Київтеплоенерго», діаметр пошкодженого трубопроводу – 400 мм. Наразі аварійно-відновлювальна бригада вже виконала розриття місця пориву та демонтує пошкоджену ділянку тепломережі.

Фахівці замінять пошкоджену частину зворотного трубопроводу. Замість старої прокладуть нову трубу, виконають її гідроізоляцію та утеплення.

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