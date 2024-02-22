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  1. В Україні

Проведення інвентаризації під час податкової перевірки: у ДПС нагадали нюанси

20:26, 22 лютого 2024
Проведення інвентаризації є обов’язковим, зокрема, на підставі належним чином оформленого документа податкової служби.
Проведення інвентаризації під час податкової перевірки: у ДПС нагадали нюанси
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ДПС у Сумській області нагадує нюанси проведення інвентаризації під час податкової перевірки. 

Зазначається, що відповідно до пп. 20.1.9 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право вимагати під час проведення перевірок від платників податків, що перевіряються, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки з використанням інформації та документів щодо результатів такої інвентаризації за наслідками таких перевірок або під час наступних заходів податкового контролю. 

Проведення інвентаризації є обов’язковим, зокрема, на підставі належним чином оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення такої інвентаризації. У цих випадках інвентаризація має розпочатися у термін та в обсязі, зазначених у належним чином оформленому документі цих органів, але не раніше дня отримання підприємством відповідного документа - абзац шостий п. 7 розд. І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879.

Положення №879 застосовується юридичними особами, створеними відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності.

Вимога про проведення інвентаризації надсилається (вручається) платнику податків у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ.

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