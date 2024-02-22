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  1. В Україні

Комітет Ради підтримав перейменування низки населених пунктів Дніпропетровської та Миколаївської областей

16:24, 22 лютого 2024
Комітет парламенту підтримав перейменування 28 населених пунктів.
Комітет Ради підтримав перейменування низки населених пунктів Дніпропетровської та Миколаївської областей
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Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування окремих населених пунктів Дніпропетровської та Миколаївської областей, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови. Про це йдеться на сайті парламенту.

На засіданні Комітет розглянув пропозиції органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій населених пунктів та рекомендації Українського інституту національної пам’яті, Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування окремих населених пунктів Дніпропетровської та Миколаївської областей, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови, у зв’язку з необхідністю приведення їх назв у відповідність із вимогами Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

За наслідками розгляду Комітет ухвалив наступні рішення:

підтримати перейменування 28 населених пунктів Дніпропетровської та Миколаївської областей;

доручити народним депутатам України - членам Комітету розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проекти постанов Верховної Ради України про перейменування окремих населених пунктів;

рекомендувати Верховній Раді України відповідні проекти постанов прийняти в цілому.

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