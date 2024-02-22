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  1. В Украине

Комитет Рады поддержал переименование ряда населенных пунктов Днепропетровской и Николаевской областей

16:24, 22 февраля 2024
Комитет парламента поддержал переименование 28 населённых пунктов.
Комитет Рады поддержал переименование ряда населенных пунктов Днепропетровской и Николаевской областей
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Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал переименование отдельных населенных пунктов Днепропетровской и Николаевской областей, названия которых содержат символику российской имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка. Об этом идет речь на сайте парламента.

На заседании Комитет рассмотрел предложения органов местного самоуправления, военных администраций населенных пунктов и рекомендации Украинского института национальной памяти, Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию отдельных населенных пунктов Днепропетровской и Николаевской областей, названия которых содержат символику российской имперской политики или не отвечают стандартам государственного языки, в связи с необходимостью приведения их названий в соответствие с требованиями Закона Украины «Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

По результатам рассмотрения Комитет принял следующие решения:

поддержать переименование 28 населенных пунктов Днепропетровской и Николаевской областей;

поручить народным депутатам Украины - членам Комитета разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проекты постановлений Верховной Рады Украины о переименовании отдельных населенных пунктов;

рекомендовать Верховной Раде Украины соответствующие проекты постановлений принять в целом.

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