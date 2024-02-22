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Верховная Рада приняла закон о трансляции заседаний местных советов

15:48, 22 февраля 2024
Заседания местных советов будут транслировать после окончания войны, но записывать и выкладывать – уже скоро.
Верховная Рада приняла закон о трансляции заседаний местных советов
Источник фото: poltava.to
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Верховная Рада 22 февраля приняла в целом изменения в Закон о местном самоуправлении в Украине по обеспечению прозрачности местного самоуправления (законопроект 6401).

Определяется, что пленарное заседание совета транслируется в Интернете в режиме реального времени, кроме случаев рассмотрения вопросов, содержащих информацию с ограниченным доступом в соответствии с Законом «О доступе к публичной информации».

Пленарное заседание совета подлежит видеозаписи, которая хранится не менее пяти лет. Видеозапись пленарного заседания совета обнародуется в части, транслируемой в соответствии с настоящим Законом, безотлагательно по окончании заседания, но не позднее следующего дня после проведения заседания, на официальном веб-сайте совета или иным способом с обеспечением открытого доступа к видеозаписи.

В ходе сессии совета депутаты, должностные лица местного самоуправления, другие докладчики обязаны использовать государственный язык.

Порядок проведения первой сессии совета, порядок избрания председателя и заместителя (заместителей) председателя районного в городе, районного, областного совета, секретаря сельского, поселкового, городского совета, созыв очередной и внеочередной сессии совета, назначение пленарных заседаний совета, подготовки и рассмотрения вопросов на пленарных заседаниях, принятия решений совета об утверждении повестки дня сессии и других процедурных вопросов, а также порядок работы сессии определяются регламентом совета с учетом требований Конституции Украины, настоящего Закона, законов Украины «О статусе депутатов местных советов», «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности» и других законов. До принятия регламента совета очередного созыва применяется регламент действовавшего в предыдущем созыве совета».

Также установлено, что заседание постоянной комиссии созывается по мере необходимости и полномочным, если в нем принимает участие более половины депутатов от общего состава комиссии. Заседание постоянной комиссии транслируется в сети Интернет в режиме реального времени и подлежит видеозаписи на условиях и порядке, определенных частью восемнадцатой статьи 46 настоящего Закона.

По результатам изучения и рассмотрения вопросов постоянные комиссии готовят заключения и рекомендации. Выводы и рекомендации постоянной комиссии принимаются открытым поименным голосованием большинством голосов от общего состава комиссии и подписываются председателем комиссии, а в случае его отсутствия – заместителем председателя или секретарем комиссии. Протоколы заседаний комиссии, где указываются результаты поименного голосования, подписываются председателем и секретарем комиссии. Проекты повестки дня заседаний постоянной комиссии совета, заключения и рекомендации постоянной комиссии, протоколы ее заседаний открыты и обнародуются и предоставляются по запросу в соответствии с Законом Украины «О доступе к публичной информации».

Публичная информация в форме открытых данных об объектах права собственности территориальных общин сел, поселков, городов, районов в городах, а также объектов их общей собственности, находящихся в управлении районных и областных советов, обнародуется и регулярно обновляется, в том числе по результатам инвентаризации, проводимой согласно законодательству, на едином государственном веб-портале открытых данных и на официальных веб-сайтах органов местного самоуправления в соответствии с Законом Украины «О доступе к публичной информации».

Нормы в части проведения трансляций вступают в силу через 30 дней со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Автор: Наталя Мамченко 

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