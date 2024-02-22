Конкурс на должность главы НАПК: обнародовали расписание финальных собеседований

24 февраля и 25 февраля состоятся собеседования с финалистами конкурса на должность главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Об этом сообщила конкурсная комиссия по отбору на должность главы НАПК в Facebook.
Напоминаем, решением Комиссии 10 кандидатов приглашены на финальные собеседования.
«Согласно статье 21 Регламента работы Комиссии очередность прохождения собеседований кандидатами определена по результатам жеребьевки», - говорится в сообщении.
Расписание собеседований:
Субота, 24 лютого, початок о 09:00.
Співбесіди будуть проводитися з наступними кандидатами:
- Вишневський Андрій Володимирович
- Степанян Сергій Левонович
- Павлущик Віктор Володимирович
- Нікулін Віталій Андрійович
- Калмиков Дмитро Олександрович
- Гупяк Сергій Леонідович
- Стародубцев Олександр Євгенійович
Трансляція здійснюватиметься за посиланнями.
Неділя, 25 лютого, початок: о 09:00.
Співбесіди будуть проводитися з наступними кандидатами:
Трансляція здійснюватиметься за посиланнями.
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