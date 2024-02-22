Конкурс на должность главы НАПК: обнародовали расписание финальных собеседований

Собеседования состоятся 24 февраля и 25 февраля.

24 февраля и 25 февраля состоятся собеседования с финалистами конкурса на должность главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Об этом сообщила конкурсная комиссия по отбору на должность главы НАПК в Facebook.

Напоминаем, решением Комиссии 10 кандидатов приглашены на финальные собеседования.

«Согласно статье 21 Регламента работы Комиссии очередность прохождения собеседований кандидатами определена по результатам жеребьевки», - говорится в сообщении.

Расписание собеседований:

Субота, 24 лютого, початок о 09:00.

Співбесіди будуть проводитися з наступними кандидатами:

Трансляція здійснюватиметься за посиланнями.

Неділя, 25 лютого, початок: о 09:00.

Співбесіди будуть проводитися з наступними кандидатами:

Трансляція здійснюватиметься за посиланнями.

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