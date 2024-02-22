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Конкурс на должность главы НАПК: обнародовали расписание финальных собеседований

15:46, 22 февраля 2024
Собеседования состоятся 24 февраля и 25 февраля.
Конкурс на должность главы НАПК: обнародовали расписание финальных собеседований
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24 февраля и 25 февраля состоятся собеседования с финалистами конкурса на должность главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Об этом сообщила конкурсная комиссия по отбору на должность главы НАПК в Facebook.

Напоминаем, решением Комиссии 10 кандидатов приглашены на финальные собеседования.

«Согласно статье 21 Регламента работы Комиссии очередность прохождения собеседований кандидатами определена по результатам жеребьевки», - говорится в сообщении.

Расписание собеседований:

Субота, 24 лютого, початок о 09:00.

Співбесіди будуть проводитися з наступними кандидатами:

  1. Вишневський Андрій Володимирович
  2. Степанян Сергій Левонович
  3. Павлущик Віктор Володимирович
  4. Нікулін Віталій Андрійович
  5. Калмиков Дмитро Олександрович
  6. Гупяк Сергій Леонідович
  7. Стародубцев Олександр Євгенійович

Трансляція здійснюватиметься за посиланнями.

Неділя, 25 лютого, початок: о 09:00.

Співбесіди будуть проводитися з наступними кандидатами:

  1. Каплюк Катерина Анатоліївна
  2. Скомаров Олександр Вікторович
  3. Хаванов Артем В'ячеславович

Трансляція здійснюватиметься за посиланнями.

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