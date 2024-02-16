Заступник керівника апарату НАЗК Олександр Стародубцев під час конкурсу на голову пояснив, як отримав кошти за тренінг для депутатів у Трускавці

Також Конкурсну комісію зацікавило проживання дочки і сина Олександра Стародубцева у Голландії та історії зі стягненням боргів братом кандидата на голову НАЗК.

Конкурсна комісія з відбору нового голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) провела співбесіду з Олександром Стародубцевим. Він прийшов працювати до НАЗК у травні 2020 року. Протягом двох років, до травня 2022, був заступником голови НАЗК Олександра Новікова. Однак потім перейшов на нижчу посаду, ставши заступником керівника апарату НАЗК.

До НАЗК протягом півроку очолював Національне агентство з питань державної служби (НАДС), з листопада 2019 року по травень 2020 року. А перед цим працював у Мінекономрозвитку (2015-2017), зокрема, займався регулюванням публічних закупівель Міністерства. Раніше ми розповідали, що дружина Стародубцева працювала при цьому у ДП «Прозорро». Так, судячи з декларацій, з 2016 року дружина кандидата на голову НАЗК Олена Стародубцева почала працювати у Державному підприємстві «Прозорро», яким опікується Міністерство економіки, де власне у той же період працював її чоловік на посаді директора департаменту регулювання публічних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Раніше ми детально описували декларації Олександра Стародубцева.

Доповідачем виступила член Комісії Лаура Стефан.

«У декларації за 2019 рік Ви зазначили, що отримали близько 300 євро (8512 грн) від політичної партії «Слуга народу». Які послуги Ви надавали партії?» - запитала вона.

На це Олександр Стародубцев спочатку запитав про суму, а потім попросив повторити назву партії.

«Слуга народу», - повторила вона.

«Якщо знаєте, була велика Стратегічна сесія у Трускавці, коли тільки-но народні депутати від «Слуги народу» були обрані. Я дуже активний у процесі реформи державної служби. Це така моя завзята мрія щось із цим зробити. І я тоді подзвонив Тимофію Милованову, щоб він мене туди взяв. Сказав, що я готовий там виступати, мити стакани, робити, що скажуть, тільки щоб мені дали хоча б півгодини виступити перед депутатами. Бо про реформу держслужби меседжі треба доносити із самого початку. Тимофій мене взяв, здається, мені заплатили якісь гроші за виступ у Трускавці», - пояснив він.

Наступне питання стосувалося місця проживання дитини кандидата.

«У декларації за 2023 рік Ви зазначили кімнату в Нідерландах, де проживає Ваша дочка. Чому вона там та на яких підставах?» - попросила Лаура Стефан.

«Дружина з донькою виїхали після вторгнення. Вони там довго колесили. Врешті вони опинилися у Голландії, де вчиться мій син. І, по суті, це кімната у будинку, яка здається студентам. Син винаймає цю кімнату, а донька живе із братом», - пояснив Стародубцев.

«Тобто, вони живуть разом? У декларації за 2022 рік Ви зазначаєте сина як члена родини, хоча він виїхав з України у січні 2022 року. Чому Ви не декларуєте фактичне місце проживання Вашого сина у декларації за 2022 рік?» - уточнили у Комісії.

Кандидат пояснив, що син поступив у голландський університет. Спочатку вони були на «дистанційці». Згодом він поїхав за кордон, і було важко шукати місце для життя.

«Я довго розбирався, чи треба декларувати цю кімнату. По кінцю 2022 року її не треба було декларувати, бо він там знаходився менше, ніж 183 дні. В цілому, я би не мав декларувати сина, бо він живе окремим господарством. Просто ті гроші, які у нас збережені з дружиною на навчання дітей, збереглися на рахунку сина, тому я вказав його, щоб показати наші гроші, які були на його рахунку», - зазначив Стародубцев.

Далі Лаура Стефан попросила розказати про досвід як голови Національного агентства з питань державної служби (НАДС) і чому він пішов.

Олександр Стародубцев пояснив, що був головою НАДС аж 4 місяці, і був звільнений в перші дні роботи нового Уряду. Ніяких претензій у нього не було. «Ми з Олегом Немчіновим зустрілися один раз, він запитав про пріоритети», додав кандидат. На його думку, це політична історія, бо він був афілійований з Урядом Олексія Гончарука.

«Насправді звільнили по нормі, яку я сам і вигадав», - зазначив Стародубцев.

Надалі Конкурсна комісія запитала, чому він погодився на нижчу посаду у НАЗК – перейшовши із заступника голови на заступника керівника апарату.

Стародубцев розповів, що в його світогляді це є абсолютно нормальним, бо він не є держслужбовцем, який все життя працював чиновником. Тоді на посаду заступника голови НАЗК прийшов Артем Ситник. А за Стародубцевим залишилися питання «людського капіталу». Окремо щодо політичної належності свого нового керівника Ігоря Хохича, який раніше був членом Партії регіонів, він зауважив, що хоча останній і протилежний за світоглядом кандидату, але чітко виконує покладену на нього роботу. На думку кандидата, у голови НАЗК була правильна логіка, що треба різних людей набрати в команду і тоді ця команда повноцінна.

Член Комісії Андрій Козлов перелічив судові справи, де начебто брат Стародубцева намагався стягнути борги з різних осіб на чималі суми. При цьому брат видавав довіреність на придбання майна у Криму. На це Олександр Стародубцев зазначив, що більше 7 років не спілкується із братом, і не буде спілкуватися із ним. Тож всі справа брата є виключно справами брата. Разом із тим, Андрій Козлов зауважив, що кандидат на голову НАЗК все ж має ставитися до конкурсу з державницької позиції.

Слід зазначити, що питання стосовно можливого конфлікту інтересів з дружиною, яка працювала у ДП «Прозорро», яким опікувалося Міністерство економіки, у період, коли її чоловік очолював департамент регулювання публічних закупівель, Комісія кандидату публічно не задала.

Автор: Наталя Мамченко

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