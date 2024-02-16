Замруководителя аппарата НАПК Александр Стародубцев во время конкурса на голову объяснил, как получил средства за тренинг для депутатов в Трускавце

Также Конкурсную комиссию заинтересовало проживание дочери и сына Александра Стародубцева в Голландии и истории с взысканием долгов братом кандидата на главу НАПК.

Конкурсная комиссия по отбору нового председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) провела собеседование с Александром Стародубцевым. Он пришел работать в НАПК в мае 2020 года. В течение двух лет, до мая 2022 года, был заместителем председателя НАПК Александра Новикова. Однако затем перешел на более низкую должность, став заместителем руководителя аппарата НАПК.

В НАПК в течение полугода возглавлял Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС), с ноября 2019 года по май 2020 года. А до этого работал в Минэкономразвития (2015-2017), в частности, занимался регулированием публичных закупок Министерства. Ранее мы рассказывали, что супруга Стародубцева работала при этом в ГП «Прозорро». Так, судя по декларациям, с 2016 года жена кандидата на председателя НАПК Елена Стародубцева начала работать в Государственном предприятии «Прозорро», которым занимается Министерство экономики, где собственно в тот же период работал ее муж в должности директора департамента регулирования публичных закупок Министерства экономического развития и торговли Украины.

Раньше мы подробно описывали декларации Александра Стародубцева.

Докладчиком выступила член Комиссии Лаура Стефан.

«В декларации за 2019 год Вы указали, что получили около 300 евро (8512 грн) от политической партии «Слуга народа». Какие услуги Вы оказывали партии?» – спросила она.

Александр Стародубцев сначала спросил о сумме, а затем попросил повторить название партии.

«Слуга народа», – повторила она.

«Если знаете, была большая Стратегическая сессия в Трускавце, когда только народные депутаты от «Слуги народа» были избраны. Я очень активен в процессе реформы государственной службы. Это такая моя упорная мечта что-то с этим поделать. И тогда я позвонил Тимофею Милованову, чтобы он меня туда взял. Сказал, что я готов там выступать, мыть стаканы, делать что скажут, только чтобы мне дали хотя бы полчаса выступить перед депутатами. Ибо о реформе госслужбы месседжи нужно доносить с самого начала. Тимофей меня взял, кажется, мне заплатили какие-то деньги за выступление в Трускавце», – объяснил он.

Следующий вопрос касался места жительства ребенка кандидата.

«В декларации за 2023 год Вы указали комнату в Нидерландах, где проживает Ваша дочь. Почему она там и на каких основаниях? – попросила Лаура Стефан.

«Жена с дочерью уехали после вторжения. Они там долго колесили. В конце концов, они оказались в Голландии, где учится мой сын. И по сути это комната в доме, которая кажется студентам. Сын снимает эту комнату, а дочь живет с братом», – объяснил Стародубцев.

«То есть они живут вместе? В декларации за 2022 год Вы указываете сына как члена семьи, хотя он уехал из Украины в январе 2022 года. Почему Вы не декларируете фактическое место жительства Вашего сына в декларации за 2022 год? – уточнили в Комиссии.

Кандидат объяснил, что сын поступил в голландский университет. Сначала они были на дистанционке. Впоследствии он уехал за границу, и было тяжело искать место для жизни.

«Я долго разбирался, нужно ли декларировать эту комнату. По концу 2022 года ее не нужно было декларировать, потому что он там находился менее 183 дней. В целом, я бы не должен декларировать сына, потому что он живет отдельным хозяйством. Просто те деньги, которые у нас сохранены с женой на обучение детей, сохранились на счету сына, поэтому я указал его, чтобы показать наши деньги, которые были на его счету», - отметил Стародубцев.

Дальше Лаура Стефан попросила рассказать об опыте как председателя Национального агентства по вопросам государственной службы (НАГС) и почему он ушел.

Александр Стародубцев пояснил, что был председателем НАГС 4 месяца, и был уволен в первые дни работы нового Правительства. Никаких претензий у него не было. «Мы с Олегом Немчиновым встретились один раз, он спросил о приоритетах», добавил кандидат. По его мнению, это политическая история, потому что он был аффилирован с правительством Алексея Гончарука.

«На самом деле уволили по норме, которую я сам и придумал», – отметил Стародубцев.

В дальнейшем Конкурсная комиссия спросила, почему он согласился на более низкую должность в НАПК – перейдя с заместителя председателя на заместителя руководителя аппарата.

Стародубцев рассказал, что в его мировоззрении это абсолютно нормально, потому что он не является госслужащим, который всю жизнь работал чиновником. Тогда на должность заместителя председателя НАПК пришел Артем Сытник. А за Стародубцевым остались вопросы «человеческого капитала». Отдельно по поводу политической принадлежности своего нового руководителя Игоря Хохича, ранее бывшего членом Партии регионов, он отметил, что хотя последний и противоположный по мировоззрению кандидату, но четко выполняет возложенную на него работу. По мнению кандидата, у главы НАПК была правильная логика, что надо разных людей набрать в команду и тогда эта команда полноценна.

Член Комиссии Андрей Козлов перечислил судебные дела, где вроде бы брат Стародубцева пытался взыскать долги с разных лиц на немалые суммы. При этом брат выдавал доверенность на покупку имущества в Крыму. На это Александр Стародубцев отметил, что больше 7 лет не общается с братом и не будет общаться с ним. Поэтому все дело брата исключительно дела брата. Вместе с тем Андрей Козлов отметил, что кандидат на главу НАПК все же должен относиться к конкурсу с государственной позиции.

Следует отметить, что вопрос о возможном конфликте интересов с женой, работавшей в ГП «Прозорро», которым занималось Министерство экономики, в период, когда ее муж возглавлял департамент регулирования публичных закупок, Комиссия кандидату публично не задала.

Автор: Наталя Мамченко

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