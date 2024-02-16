Украинцы в Чехии, оказавшиеся в затруднительной ситуации, могут получить денежную помощь

На такую помощь украинские беженцы имеют право наравне с гражданами Чехии.

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Граждане Украины в Чехии, оказавшиеся в затруднительной ситуации, могут получить от чешского правительства экстренную неотложную помощь (mimořádná okamžitá pomoc).

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, на такую помощь украинские беженцы имеют право наравне с гражданами Чехии.

Что это за помощь и какие условия для ее получения указано в инфографике ниже:

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