Новые правила для получения отпуска при рождении ребенка: что нужно знать

Появился проект постановления об отпуске при рождении ребенка.

Источник фото: kadrovik.isu.net.ua

СПО объединений профсоюзов обнародовал проект постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в Порядок предоставления отпуска при рождении ребенка". Эта инициатива имеет целью привести Порядок в соответствие с новым Законом от 22 декабря 2023 года №3494-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения предоставления и использования отпусков, а также других вопросов".

Основные изменения предусматривают расширение перечня документов для подтверждения права на отпуск при рождении ребенка для некоторых категорий лиц. В частности, проект постановления предусматривает следующие изменения в части подтверждения права на отпуск при рождении ребенка:

Для отца ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, при условии совместного проживания и существования взаимных прав и обязанностей, предусматривается предъявление заявления матери ребенка и свидетельства о рождении ребенка.

Лица, имеющие право на отпуск при рождении ребенка, должны будут предъявить соответствующие документы, такие как документ для государственной регистрации рождения ребенка или свидетельство о рождении, справку о регистрации места жительства и заявление матери ребенка о совместном проживании с отцом ребенка и взаимных правах и обязанностях.

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