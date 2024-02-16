Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В 2024 году создадут аналог Дії для госслужащих и усилят НАБУ, – Денис Шмигаль о Плане действий Правительства

Также он сообщил, что антикоррупционная стратегия – это не просто бороться с коррупцией, а ликвидировать возможности для ее существования.

Замруководителя аппарата НАПК Александр Стародубцев во время конкурса на голову объяснил, как получил средства за тренинг для депутатов в Трускавце

Также Конкурсную комиссию заинтересовало проживание дочери и сына Александра Стародубцева в Голландии и истории с взысканием долгов братом кандидата на главу НАПК.

Из законопроекта о мобилизации могут изъять нормы о лишении аспирантов отсрочки и предоставить отсрочку педагогам вузов, имеющих научную степень – правки Комитета

Комитет ВР по вопросам образования рекомендует убрать из законопроекта о мобилизации нормы по лишению права аспирантов, получающих уровень образования за средства физических или юридических лиц, на отсрочку от призыва.

На 24 должности дисциплинарных инспекторов ВСП претендуют 389 кандидатов

На должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов претендуют 135 кандидатов, а на должность руководителя – 15.

Верховный Суд определил, как защищаются интересы совладельца авто в случае взыскания долга с другого совладельца

В случае если должник не сообщил исполнителю или взыскателю о правовом режиме общей долевой собственности на авто и произошло обращение взыскания, то права и интересы другого совладельца – не должника должны защищаться путем выплаты компенсации от недобросовестного совладельца.

  1. В Украине

Новые правила для получения отпуска при рождении ребенка: что нужно знать

21:42, 16 февраля 2024
Появился проект постановления об отпуске при рождении ребенка.
Новые правила для получения отпуска при рождении ребенка: что нужно знать
Источник фото: kadrovik.isu.net.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

СПО объединений профсоюзов обнародовал проект постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в Порядок предоставления отпуска при рождении ребенка". Эта инициатива имеет целью привести Порядок в соответствие с новым Законом от 22 декабря 2023 года №3494-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения предоставления и использования отпусков, а также других вопросов".

Основные изменения предусматривают расширение перечня документов для подтверждения права на отпуск при рождении ребенка для некоторых категорий лиц. В частности, проект постановления предусматривает следующие изменения в части подтверждения права на отпуск при рождении ребенка:

Для отца ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, при условии совместного проживания и существования взаимных прав и обязанностей, предусматривается предъявление заявления матери ребенка и свидетельства о рождении ребенка.

Лица, имеющие право на отпуск при рождении ребенка, должны будут предъявить соответствующие документы, такие как документ для государственной регистрации рождения ребенка или свидетельство о рождении, справку о регистрации места жительства и заявление матери ребенка о совместном проживании с отцом ребенка и взаимных правах и обязанностях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Сіпака
    Андрій Сіпака
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду