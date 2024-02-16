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  1. В Україні

Нові правила для отримання відпустки при народженні дитини: що потрібно знати

21:42, 16 лютого 2024
З’явився проєкт постанови про відпустку при народженні дитини.
Нові правила для отримання відпустки при народженні дитини: що потрібно знати
Джерело фото: kadrovik.isu.net.ua
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СПО об’єднань профспілок оприлюднив проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку надання відпустки при народженні дитини". Ця ініціатива має на меті привести Порядок у відповідність до нового Закону від 22 грудня 2023 року №3494-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань".

Основні зміни передбачають розширення переліку документів для підтвердження права на відпустку при народженні дитини для деяких категорій осіб. Зокрема, проєкт постанови передбачає такі зміни у частині підтвердження права на відпустку при народженні дитини:

Для батька дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, за умови спільного проживання та існування взаємних прав та обов'язків, передбачається пред'явлення заяви матері дитини та свідоцтва про народження дитини.

Для баби, діда або іншого повнолітнього родича дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, у випадку, коли мати або батько дитини є одинокою матір'ю або одиноким батьком, передбачається подання заяви одинокої матері або одинокого батька дитини.

Особи, які мають право на відпустку при народженні дитини, повинні будуть пред'явити відповідні документи, такі як документ для державної реєстрації народження дитини або свідоцтво про народження, довідку про реєстрацію місця проживання та заяву матері дитини про спільне проживання з батьком дитини та взаємні права та обов'язки.

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